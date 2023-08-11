الإعاقات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة بالمرحلة الثالثة

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر وصناع الحياة سوف تجوب 14 محافظة لاستخراج مليون كارت خدمات متكاملة جديد من خلال زيارة منازل ذوي الإعاقة من خلال قواعد بيانات مخصصة لحملة هنوصلك وبمساعدة 5000 متطوع.

الإعاقات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة المرحلة الثالثة

شلل بسيط بطرف أو بأطراف متعددة.

ضمور العضلات البسيط.

تيبس المفاصل.

إصابات وتشوهات العمود الفقري.

بتر أصابع أو سلاميات متعددة بالطرف الواحد.

عيوب خلقية.

ضعف عام بالأطراف والعضلات الناتج عن قصور وأمراض التمثيل الغذائي.

الشلل الدماغي البسيط.

خلل بالأعصاب الطرفية.

ضعف الأبصار لأقل من 6/18 بالنظارة في العين الأفضل.

الإعاقات السمعية بدءًا من 55 إلى 70 ديسيبل في الأذن الأفضل بعد استخدام الوسائل المعينة المناسبة.

وجود تأخر ذهني بمعامل ذكاء يتراوح من 69:52 على أحد مقاييس الاختبار المعتمدة.

والإعاقات المتعددة ذات التأثير البسيط على أداء الشخص.

فضلًا عن أمراض الدم ذات التأثير البسيط كـ الثلاسيميا - أنيميا البحرالمتوسط - الأنيميا المنجلية – الهيموفيليا.

طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي:

اختيار خدمات ذوي القدرات الخاصة.

اختيار الاستعلام عن الطلب.

كتابة رقمك القومي المكون من 14 رقما.

اختيار كلمة بحث.

يظهر لك موقف كارت الخدمات المتكاملة الخاص بك.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

- بطاقة ذكية تحمل بيانات الشخص المعاق، وهي الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، وتساعد المعاق في الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له ومنها:

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الرعاية الصحية والتأهيلية.

- التعليم والعمل.

- الإعفاء الجمركي على السيارات المُجهزة والأجهزة التعويضية والأدوات المُعينة.

- الخصومات على وسائل النقل والمواصلات.

- مزايا الحماية الاجتماعية التي يتم توفيرها بعد الدراسة الاقتصادية والاجتماعية مثل الدعم النقدي والإسكان الاجتماعي والجمع بين المعاشين.