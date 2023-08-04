تظاهرات لمسحيي العراق في الموصل لإيقاف محاولات التغيير الديمغرافي

انطلقت تظاهرات غاضبة لمسحيي العراق في الموصل واتهم رئيس أساقفة الموصل قائد عمليات نينوى وقيادات لواء 30 بتكميم أفواههم.

وكان مجلس مطارنة محافظة نينوى (شمال العراق) دعا للحضور والمشاركة بالوقفة الاحتجاجية بسبب عدم جدية الحكومة في حلحلة أزمات المسيحيين، التي أقيمت عصر اليوم الجمعة في سهل نينوى.

حلحلة أزمات المسيحيين في العراق

وجاء في بيان مشترك للأساقفة، موجه إلى "أبناء شعبنا ومن يرغب من أحزاب شعبنا"، أنه "بعد عودتنا من التهجير القسري وتوقع تذليل كل الصعوبات التي يواجهها شعبنا، تفاجأنا بأن الصعوبات قد زادت والهم المسيحي قد تضاعف وباءت أحلامنا تتلاشى، حيث أصبح من الصعب علينا أن نختار من يمثلنا وأراضينا أصبحت بعيدة المنال ورموزنا الدينية تُهان بدون حساب، وقواتنا الأمنية من أبناء منطقتنا أيضًا نالوا حصتهم من الانقسام والتفرقة، وبالرغم من المناشدات الكثيرة التي قمنا بها وخاطبنا الجميع وبصوت واحد، كانت النتيجة غير مرضية".

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إيقاف محاولات التغيير الديموغرافي في سهل نينوى

وتابع البيان:"لذا يا شعبنا الكريم ندعوكم اليوم إلى وقفة احتجاجية للأسباب المذكورة أعلاه، أمام مبنى القائمقامية في الحمدانية بغديدا، الساعة 6 من عصر اليوم الجمعة، لنطالب جميعًا وبصوت واحد بحقوقنا الشرعية"، وهي: "إيقاف محاولات التغيير الديموغرافي التي تجري في مناطق مختلفة من سهل نينوى، وباتت تهدد وجودنا على الأرض"، وكذلك "تشريع قانون انتخابي عادل، يتساوى فيه أبناء الشعب العراقي بمختلف مكوناتهم في انتخاب ممثليهم في السلطة"، وأيضا "الدرجات التعويضية وتعيين الشباب والشابات، وأن تكون حصتنا من التعيينات مصانة محمية من قبل الحكومة دون أن يتدخل بها حزب أو قوى سياسية".

وفي النهاية، دعا مطارنة نينوى إلى "احترام الكتب المقدسة والرموز الدينية"، مؤكدين أنه "لا يحق لأحد أن يتعدى عليها". واختتموا بالقول، إن "تضامنكم معنا ووحدتنا، سند لنا جميعًا".

نزوح أكثر من 5 آلاف مسيحي في سهل نينوي

الجدير بالذكر أن منطقة قرقوش التابعة لقضاء الحمدانية في سهل نينوى شهدت أمس الخميس نزوح أكثر من 5 آلاف مسيحي، بسبب قصف مدفعي تعرضت له المنطقة من قبل مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، فيما بين النازحون أن الخوف من قدوم «داعش» إلى مناطقهم والنقص الحاد في الكهرباء والماء دفعا بهم إلى النزوح نحو مناطق إقليم كردستان.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، شهدت مدينة الموصل مركز محافظة نينوى في 10 يونيو الحالي انهيارا امنيا، حيث انسحب الجيش العراقي منها تاركا وراءه كميات كبيرة من الأسلحة والأعتدة ليسيطر تنظيم داعش الإرهابي.