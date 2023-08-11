الأمن العام يضبط 331 قضية مخدرات و136 قطعة سلاح ناري

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

خلال 24 ساعة ضبط 331 قضية مخدرات و136 قطعة سلاح ناري

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال 24 ساعة بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط (331) قضية مواد مخدرة بإجمالي (362) متهما ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (127.112 كيلو جرام) وكمية من مخدر البانجو وزنت (45.300 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين وزنت (20.855 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيدرو وزنت (8.350 كيلو جرام) وكمية من مخدر الشابو وزنت (3.310 كيلو جرام) وكمية من مخدرالإستروكس وزنت (1.550 كيلو جرام) وكمية من مخدر الآيس وزنت (1.485 كيلو جرام) وكمية من مخدر البودر وزنت (341 جرام) وكمية من مخدر الأفيون وزنت (100 جرام) و(1519) قرص مخدر.

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قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط 136 قطعة سلاح ناري بحوزة 115 متهما و230 قطعة سلاح أبيض وتنفيذ 83598 حكما قضائيا متنوعا شملت (333) حكم جناية - (27073) حكم حبس جزئي - (4402) حكم حبس مستأنف - (40886) حكم غرامة - (10904) مخالفة.

ضبط التشكيلات العصابية

ضبط (2) تشكيل عصابي ضما (5) متهمين ارتكبوا (6) حوادث متنوعة، (246) دراجة نارية مخالفة وإعادة (3) سيارات مُبلغ بسرقتها وضبط (25201) مخالفة مرورية متنوعة بالإضافة إلى فحص (55) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.