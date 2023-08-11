وفد أمريكي يتفقد الحدود الإسرائيلية اللبنانية

قام وفد أمريكي يضم أكثر من 24 نائبا ديمقراطيا من مجلس النواب بزيارة إلى الحدود الإسرائيلية اللبنانية على خلفية التوتر مع حزب الله.

توتر بين إسرائيل وحزب الله



وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الجمعة، في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على موقع تويتر، أن وفدا أمريكيا رفيع المستوى تفقد الحدود مع لبنان.



وأشارت الوزارة إلى أن الجانبين الإسرائيلي والأمريكي قد أجريا مناقشات جادة ومثمرة تتعلق بالتحديات الأمنية المشتركة وتعزيز الروابط القوية بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

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تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية، تصاعد التوترات بشكل كبير. وأواخر الشهر الماضي، قدمت تل أبيب، شكوى رسمية ضد لبنان إلى مجلس الأمن الدولي، مطالبة بإلزام بيروت بـ"تحرك فوري لمنع إقامة "حزب الله" بنى تحتية عسكرية على الحدود"، في إشارة للخيمة في منطقة مزارع شبعا المحتلة.

وقبل أيام عزز الجيش الإسرائيلي من قواته على الحدود مع لبنان، وذلك تحسبا لأي تهديدات من حزب الله اللبناني، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لأمينه العام حسن نصر الله، حيث أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تحديد موعد لعقد جلسة مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، وكبار المسئولين في الجيش لبحث تهديدات حسن نصر الله.

مخاوف من صدام عسكري بين إسرائيل وحزب الله

وتبادل المسئولون في الحكومة الإسرائيلية وحزب الله الاتهامات بشأن دفع الأمور إلى صدام عسكري، ما جعل الجيش الإسرائيلي يشير إلى أن احتمالات المواجهة باتت الأعلى منذ حرب 2006.

خطورة الأمر والمخاوف من تطور الأوضاع مع حزب الله واندلاع مواجهة دفع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، للمصادقة على خطط عسكرية في حال تدهور الأوضاع على الحدود مع لبنان، مؤكدا على رفع مستوى الاستعداد لسيناريوهات مختلفة على طول الحدود.



كما أكد نصر الله، أن "حزب الله جاهز لأي حماقة إسرائيلية تجاه لبنان، مشيرا الي ان المقاومة في لبنان لن تتهاون وستكون جاهزة للردع والمواجهة والتحرير أمام أي حماقة إسرائيلية، مضيفا أن "المقاومة في لبنان لن تتخلى عن مسئوليتها ولن تتخلى أمام الكيان المتزلزل.

وتابع: إسرائيل تتحدث بوقاحة عن استفزازات المقاومة، بينما هي من تستمر في احتلال الأرض ولا سيما في الغجر اللبنانية، مؤكدا أن المنطقة لن ترتاح قبل اقتلاع ما وصفها بالغدة السرطانية، في إشارة إلى إسرائيل.

مساعٍ لضم قرية الغجر اللبنانية للحدود الإسرائيلية

والحديث عن مواجهة مرتقبة بين حزب الله وإسرائيل يأتي بسبب "قرية الغجر اللبنانية " وهي قرية عربية، لبنانية، تقع في المنطقة المحاذية لإسرائيل وسوريا، وهي القرية التي تسعى إسرائيل لاحتلالها وضمها الي حدودها علي مدار سنوات.

وبدأت إسرائيل استكمال مشروع بناء جدار إسمنتي عند حدودها الشرقية، تماما كما أنجزت غرب حدودها، فشيدت "بلوكات" إسمنتية وحصنتها بأسلاك شائكة، واضعة القسم اللبناني من بلدة الغجر تحت سيطرتها.

و قرية "الغجر"، هي قرية صغيرة، سكانها من الطائفة العلوية، واقعة في ركن محاصر من ثلاث دول في الشرق الأوسط، وهي: إسرائيل ولبنان وسوريا.

من جانبه، استنكر الجانب اللبناني ما اعتبر تكريسا لاحتلال بلدة الغجر، وسبقته توترات أبرزها تلك التي شهدتها تلال بلدة كفرشوبا.

