الجمعة 11 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

الحكومة تنفي الإفراج عن شحنات قمح فاسدة

قمح فاسد، فيتو
قمح فاسد، فيتو

كشف المركز الإعلامي لـمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء تزعم الإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للإفراج عن شحنات قمح فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك، مُشددةً على أن جميع شحنات القمح التي يتم استيرادها والإفراج عنها آمنة وسليمة تمامًا ومطابقة لكافة المواصفات القياسية، حيث تخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل إدارة الحجر الزراعي المصري، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، من خلال سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة غير مطابقة للاشتراطات الدولية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

Advertisements

الحجر الزراعي المصري هيئة سلامة الغذاء المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وزارة الزراعة واستصلاح وزارة الزراعة واستصلاح الاراض

مواد متعلقة

تنفيذ 6 مخازن استراتيجية، تفاصيل خطة الحكومة لتأمين احتياجات الأدوية الاستراتيجية لـ 4 أشهر

مدبولي يطمئن على موقف مخزون الأدوية الحيوية

"معلومات الوزراء" يعقد ندوة حول أهمية الذكاء الاصطناعي في إدارة المحتوى المعرفي

رئيس الوزراء يستعرض المخطط التفصيلي المقترح لتطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية

بعد قرار مجلس الوزراء، عقوبة رادعة لإتلاف وإزالة الرقم القومي للعقار

الحكومة توافق على تعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال

قرارات مجلس الوزراء، وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى

الحكومة توافق على مشروع الرقم القومي الموحد للمباني.. رقم لكل عقار غير قابل للتكرار.. وعقوبات مشددة لمن يزيله أو يتلاعب فيه

الأكثر قراءة

أحدث صور من حفل خطوبة نجل عمرو أديب ولميس الحديدي

موعد انطلاق المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023

رجال فى حياة قيثارة الغناء نجاة الصغيرة

لاعب جديد من الأهلي ينضم إلى سيراميكا كليوباترا

سيدة تستدرج زوجها لتصويره في أوضاع مخلة بمدينة نصر

ارتفاع أسعار البيض وانخفاض الفراخ البيضاء في الأسواق

تكليفات رئاسية هامة للحكومة وكبار رجال الدولة لمواجهة أزمات الكهرباء والغذاء والطاقة

عمرو السولية يستعد للموسم الجديد في إسبانيا

Advertisements

منوعات

المزيد

في مزاد علني، ماسك يعرض لوحة تويتر والطائر الأزرق للبيع

سك عملة جديدة في بريطانيا تحمل صورة الملك تشارلز الثالث

روسيا تبحث عن المياه في أبعد مكان (فيديو)

الأرقام لا تكذب، عدد غير مسبوق للانتحار بأمريكا في 2022، والسبب أزمة في الصحة العقلية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة 11-8-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 11-8-2023 في مصر

سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 11-8-2023

سعر السكر اليوم الجمعة 11-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

برسائل مباشرة.. مفتي الجمهورية يضع روشتة حلول لأبرز قضايا المجتمع المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الوضوء من ماء الترع؟ الإفتاء تجيب

حكم الدعاء للأموات على الفيسبوك يوم الجمعة

حكم زيارة المقابر يوم الجمعة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية