تعرف على عقوبة مارسيلو بعد فرم قدم مدافع أرجنتينوس

عاقب اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) مارسيلو لاعب فلومينيزي ومنتخب البرازيل السابق بالإيقاف ثلاث مباريات بعد تسببه في إصابة خطيرة للوسيانو سانشيز مدافع أرجنتينوس جونيورز في كأس ليبرتادوريس في بوينس أيرس الأسبوع الماضي.

كما سيدفع مارسيلو (35 عامًا) غرامة بقيمة ستة آلاف دولار.

وكان مارسيلو يراوغ بالكرة في اتجاه سانشيز قبل أن يمد قدمه ليدهس ساق منافسه ويصيبه بكسر عنيف في مشهد قاس.

وغادر سانشيز الملعب على محفة وقال طبيب فريقه إنه لم يشاهد مثل هذا الكسر في حياته.

Advertisements

وتعرض لاعب ريال مدريد السابق للطرد وهو يبكي خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1 في ذهاب دور 16.

وكتب مارسيلو على إنستجرام بعد ساعات من الواقعة "عشت اليوم واحدة من أصعب اللحظات في مسيرتي. أصبت زميلا لي دون قصد، أتمنى له الشفاء العاجل".

وقضى مارسيلو بالفعل أول مباراة بالعقوبة حين غاب عن فوز فريقه البرازيلي 2-0 في الإياب.

وردّ نادي أرجنتينوس "نحن خصوم ولسنا أعداء"، شاكرًا مارسيلو وفلوميننسي على قلقهما.

وانتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل 1-1 على ملعب دييجو مارادونا في العاصمة بوينس آيرس، في ذهاب دور الـ 16 لمسابقة كوبا ليبرتادوريس.

وتأكد غياب مدافع أرجنتينوس جونيورز الأرجنتيني، لوسيانو سانشيز، عن الملاعب قرابة عام بعد تعرضه لإصابة بالغة في ركبته اليسرى، تسبب بها نجم ريال مدريد الاسباني السابق وفلوميننسي، البرازيلي مارسيلو، خلال لقاء الفريقين في كوبا ليبرتادوريس.

مارسيلو يتسبب في إصابة قوية

وقال الطبيب الأرجنتيني أليخاندرو رونكوني، لإذاعة دي سبورتس: "خلال 23 عاما كطبيب لم أر أي شيء كهذا، إنه تقريبا انفصال بين عظم الفخذ والشظية"، مؤكدًا أن سانشيز سيخضع لعدة عمليات جراحية لإعادة بناء الركبة، و"يستغرق التعافي ما بين 10 و12 شهرًا".

