كل ما تريد معرفته عن كلية الشرطة للبنات في سؤال وجواب.. الاختبارات والتخصصات المطلوبة وخطوات التقديم

حلم الالتحاق بكلية الشرطة يراود عشرات الآلاف سنويا من خريجي الثانوية العامة والحاصلين على المؤهلات الجامعية ويتسابق الجميع في خوض غمار المنافسة في الخضوع إلى الاختبارات التي تجريها أكاديمية الشرطة ولكن هناك فصيل آخر بدأ يزاحم الشباب في الالتحاق بكلية الشرطة هن العنصر النسائى الذى أصبح جزءًا لا يتجزأ من المنظومة الأمنية خلال السنوات الأخيرة.

فما هي شروط تقديم البنات فى كلية الشرطة، التخصصات المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة للبنات، الأوراق المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة للبنات، خطوات تقديم طلب كلية الشرطة للبنات، مزايا الالتحاق البنات بقسم الضباط المتخصصين، وغيرها من التساؤلات الطلاب راغبات الانضمام الى صفوف رجال الشرطة.

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ما هي شروط الالتحاق بكلية الشرطة للبنات؟

أن تكون مصرية الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.

وألا يكون قد حمل أو أي من والديها جنسية دولة أخرى.

أن تكون محمود السيرة حسن السمعة.

ألا تكون قد سبق الحكم عليها بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

وألا تكون الطالبة أو أحد أقاربها حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين.

ألا تكون قد سبق فصلها من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحكم أو بقرار تأديبي نهائي

أن تكون مستوفية شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية.

ألا يقل طول القامة عن 160 سم.

ألا يزيد الوزن على (طول القامة - ٩٠)

أن تجتاز بنجاح الكشوف والاختبارات التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية.

التأكد من استيفائها شروط اللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية.

ألا تكون متزوجة أو سبق له الزواج.

ما هي نسبة القبول فى قسم الضباط المتخصصين للبنات؟

وكان قد وافق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2023 - 2024، بحد أدنى للمجموع 65% للعام الحالي أو العام الماضي، والحاصلين على المؤهلات الجامعية التي تمثل احتياجًا في قطاعات وزارة الداخلية بتقدير مقبول فأعلى.

شهادة الليسانس في الحقوق (ذكور - (إناث) وشهادة البكالوريوس في التربية الرياضية (إناث) بتقدير (مقبول فأعلى ) لهذا العام (٢٠٢٣) أو العام السابق (٢٠٢٢)، وتكون مدة الدراسة سنتين دراسيتين.

المؤهلات الجامعية في التخصصات التي تمثل احتياجًا لقطاعات وزارة الداخلية (ذكور- إناث) بتقدير (جيد على الأقـــــل لهــــذا العـام (٢٠٢٣) أو العام السابق (٢٠٢٢) عدا تخصص الطب البشري لهذا العام (٢٠٢٣) أو العامين السابقين (٢٠٢٢ - ٢٠٢١)، وتكون مدة الدراسة سنة دراسية واحدة.

ما هي اختبارات الضباط المتخصصين للبنات؟

اختبار القدرات: لقياس المستوى الثقافي للطالب

اختبار المقاس: طول قامة ١٦٠ سم للطالبات

اختبار القوام: تناسب الطول مع الوزن أقصى وزن - الطول - ٩٠)

الكشف الطبى: المثول أمام اللجنة الطبية للتأكد من استيفاء شروط اللياقة الصحية

الكشف النفسى: المثول أمام اللجنة الطبية للتأكد من استيفاء شروط اللياقة النفسية

اختبار السمات: إخضاع الطالبة لبطاريتين لقياس القدرات الذهنية والسمات الشخصية والميول المهنية

اختبار الرياضى: أداء عدد من التمرينات الرياضية لقياس مستوى اللياقة البدنية

اختبار الطبي المتقدم: المثول أمام لجنة طبية لإجراء اختبارات طبية متقدمة

اختبار لجنة الاختيار

يخضع الطالب لاختبار تحريري في دليل الطالب للمعلومات العامة) على الحاسب الآلي ثم المثول أمام اللجنة المشكلة للاختيار والتي تقوم بتطبيق معايير المفاضلة المنصوص عليها بقانون إنشاء أكاديمية الشرطة ولائحتها الداخلية بهدف انتقاء أفضل العناصر.

هل يوجد كلية الشرطة للبنات بعد الثانوية العامة 2023؟

تساءلت بعض الطلبات عن حقيقة وجود كلية الشرطة للبنات بعد الثانوية العامة ؛ يجيب مصدر أمنى بأنه لا يوجد كلية الشرطة للبنات بعد الثانوية العامة ولكن يمكن البنات التقديم في قسم الضباط المتخصصين.

موعد تقديم كلية الشرطة 2023 للبنات

بدأ تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة للبنات من 1 أغسطس حتى 14 سبتمبر 2023 ولمدة 45 يومًا من الحاصلين على المؤهلات الجامعية (بكالوريوس - ليسانس - ماجستير – دكتوراه) في التخصصات التي تمثل احتياجًا لقطاعات الوزارة وشهادة الليسانس في الحقوق "ذكور - إناث"- بكالوريوس التربية الرياضية "إناث" لهذا العام (٢٠٢٣).



خطوات تقديم كلية الشرطة للبنات 2023

الدخول على موقع وزارة الداخلية

الدخول إلى صفحة أكاديمية الشرطة.

إنشاء حساب جديد أو تسجيل دخول.

إدخال البيانات الشخصية.

التأكد من صحة البيانات من خلال المنصة الرقمية المربوطة بقطاع الأحوال المدنية.

تظهر شاشة لتحديد المتقدم سواء من الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة أو المؤهلات الجامعية.

إقرار إلكتروني بصحة البيانات والموافقة على الشروط للتقدم للالتحاق بكلية الشرطة.

-سداد الرسوم الإلكترونية عن طريق إحدى وسائل الدفع الإلكتروني.

اختيار يوم لأداء اختبار القدرات.

طباعة بطاقة التردد تحوى "باركود" لدخول أكاديمية الشرطة.

التوجه إلى الأكاديمية في اليوم المحدد والأوراق الشخصية.

التخصصات المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة للبنات

أبرز التخصصات في كلية الشرطة للبنات المقرر قبولهم بقسم الضباط المتخصصين خلال العام الجاري: فنون تطبيقية – اقتصاد وعلوم سياسية -سياحة وفنادق -علوم " كيمياء – فيزياء – ميكروبيولوجي “- خدمة اجتماعية – تجارة – ألسن - آداب - الهندسة نظام 5 سنوات ”.

كلية الشرطة للبنات 2023 والتخصصات المطلوبة

كما ضمت التخصصات المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة للبنات: "علاج طبيعي – طب أسنان – صيدلة إكلينيكية – تمريض – صيدلة - الطب البشري - التربية الرياضية – خريجي كليات الحقوق.

رابط التقديم فى كلية الشرطة للبنات 2023

يكون التقديم للالتحاق وكذا متابعة نتائج الاختبارات من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت بالنسبة لجميع المتقدمين عبر الضغط على الرابط من هنا .

متابعة نتائج الاختبارات عبر الموقع الإلكتروني

بالنسبة لطلبة الدور الثاني يسمح لهم بالاستمرار في إجراءات التقدم لكلية الشرطة باختبارات (القدرات - المقاس - القوام) فقط، وتستكمل إجراءات القبول عقب اجتيازهم اختبار الدور الثاني في الثانوية العامة والتحقق من حصولهم على النسبة المئوية المقررة عبر الرابط www.moi.gov.eg.



التيسيرات المقدمة للمتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة للبنات

إعلان نتائج جميع الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة على شبكة الإنترنت

طباعة كتيب يحتوى على جميع الخطوات اللازمة للتقدم للالتحاق بكلية الشرطة يحتوي على كافة الإستفسارات المتعلقة بالتقديم

طباعة دليل الطالب للمعلومات العامة الذي يحتوي على معلومات عن مصر وأهم المعلومات العامة الضرورية لطالب كلية الشرطة

إعداد منفذ لاستخراج صحف الحالة الجنائية

إعداد منفذ لبيع الطوابع والدمغة وكذا نسخ الأوراق

إعداد منفذ للتصوير الفوتوغرافي الفوري

إعداد منفذ للأحوال المدنية لاستخراج الوثائق اللازمة للطلبة المتقدمين للالتحاق

تشكيل لجنتين للاستعلامات على بوابتي الأكاديمية الرئيسية – رقم ٥) للرد على

إستفسارات المترددين

إعداد مركز لخدمة الطلبة الجدد داخل لجان تلقي الطلبات للتيسير على الطلاب | والرد على استفساراتهم).

توفير خطي تليفون مباشرين لتلقى أي استفسارات من الطلبة وأسرهم عن شروط أو إجراءات أو أوراق الالتحاق ( ٢٤١٠٩١٠٢ / ٢٤١٠٩١١٧).

