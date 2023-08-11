تسمم 5 أشخاص بعد تناول وجبة كشري فاسدة بأبو النمرس

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة كشري فاسدة في منطقة أبو النمرس، وتم نقلهم إلى مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تسمم أسرة بأبو النمرس

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا يفيد بتسمم 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر تناولهم وجبة كشري فاسدة، بدائرة قسم شرطة أبو النمرس، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وجبة كشري وراء تسمم أسرة أبو النمرس

وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم إثر تناولهم وجبة كشري فاسدة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نصائح للحفاظ على الطعام

ويتسبب انقطاع التيار الكهربائي بين الحين والآخر في إفساد الأطعمة داخل الثلاجة والفريزر، ولتجنب حدوث ذلك يجب اتباع بعض النصائح البسيطة للحفاظ على الطعام طازجًا لأطول فترة ممكنة في حالة انقطاع التيار الكهربائي، والتي أشار إليها تقرير منشور بموقع "insider"، مثل غلق باب الثلاجة خلال فترة انقطاع التيار ونقل الأطعمة للفريزر وغيرها من النصائح.

1ـ غلق باب الثلاجة لأطول فترة ممكنة

يجب خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي، غلق باب الثلاجة والفريزر، ففي حالة انقطاع التيار الكهربائي، تبقى الثلاجة باردة لمدة تصل إلى أربع ساعات ويحتفظ الفريزر المغلق بدرجة حرارته لمدة 24 ساعة إذا كان نصف ممتلئ و48 ساعة إذا كان ممتلئ، لذلك ينصح بإغلاق باب الثلاجة.

وخلال الساعات القليلة الأولى بعد انقطاع التيار الكهربائي، يفضل تناول الأطعمة الموجودة على الأرفف والاحتفاظ بالمشروبات في المبرد لعدم الاضطرار لفتح أبواب الثلاجة.

2ـ شراء أجهزة ترمومتر لحفظها داخل الثلاجة والفريزر

يجب ضبط الثلاجة عند درجة حرارة 40 فهرنهايت أو أقل منها وضبط الفريزر عند درجة حرارة (صفر) درجة فهرنهايت أو أقل، ويساعد الاحتفاظ بجهاز ترمومتر داخل كل من الثلاجة والفريزر، فى معرفة درجة الحرارة خلال انقطاع الكهربائي، للحفاظ على الطعام والشراب.

3ـ الاحتفاظ بقطع ثلج وتجميد زجاجات المياه

يفضل شراء أكياس لحفظ قطع الثلج لاستخدامها أثناء فترة انقطاع التيار الكهربائي، للحفاظ على الأطعمة والمشروبات، وإذا كان الفريزر يحتوى على صانع ثلج، يجب فى هذه الحالة تفريغ مكعبات الثلج في أكياس تخزين في كل مرة يمتلئ فيها الدرج.

4ـ جمع الطعام المجمد في الفريزر

أوصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بتجميع كل الأطعمة المجمدة معًا في الفريزر أثناء انقطاع التيار الكهربائي، حيث يساعد ذلك فى الحفاظ على برودة الطعام لأطول فترة ممكنة، وينصح بنقل الحليب واللحوم وبقايا الطعام.

5ـ حفظ الطعام داخل مبرد خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي

إذا انقطع التيار الكهربائي لأكثر من ساعتين إلى أربع ساعات، فإن الصليب الأحمر الأمريكي يوصي بتعبئة الطعام في مبرد، وفى حالة انقطاع الكهرباء لأكثر من يوم، يجب في هذه الحالة نقل الأطعمة لمبرد آخر، مع التخلص من أي طعام تعرض لدرجات حرارة تزيد عن 40 درجة فهرنهايت لأكثر من ساعتين، أو أعلى من 90 درجة فهرنهايت لأكثر من ساعة، لأنه يصبح غير صحي في هذه الحالة.