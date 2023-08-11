الأوراق المطلوبة لدخول اختبارات القدرات للحاصلين على الشهادات المعادلة

تنسيق الجامعات 2023، أعلنت وزارة التعليم العالي عن تفاصيل اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) عام 2023.

وتمت الموافقة على عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والاجنبية) لهذا العام 2023 الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات.

التعليم العالي تعلن تفاصيل اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة

وتيسيرًا على أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور، تقرر الاستمرار فى إتاحة الفرصة أمام هؤلاء الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وهو www.tansik.digital.gov.eg وذلك بالدخول إلى صفحة الشهادات المعادلة ثم بعد ذلك رابط تسجيل البيانات الأساسية والتي تشمل (اسم الطالب - اسم الشهادة - الدولة الحاصل منها على الشهادة - الرقم القومي..... إلخ) ويجب أن يُراعى فيها دقة تسجيل الرقم القومي للطالب بحيث يكون مطابقًا تمامًا لشهادة الميلاد.

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الشهادات المعادلة

وتم فتح الموقع والتسجيل لحجز هذه الاختبارات بداية من أمس الخميس 10/8/2023 ويتم إجراء هذه الاختبارات في الأماكن والمواعيد المحددة على النحو الموضح بالجدول.

علي الطالب التوجه إلى مقر الكلية التي يرغب في أداء الاختبارات بها الساعة التاسعة صباحًا في الموعد المحدد ومعه المستندات الآتية:

1. صورة من الشهادة المعادلة الحاصل عليها الطالب.

2. مستند تحقيق شخصية (بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر).

3. عدد 4 صور شخصية.

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