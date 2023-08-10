برشلونة يحدد بديل ليفاندوفسكي تحسبًا لرحيله إلى الدوري السعودي

كشف تقرير صحفي ألماني، اليوم الخميس، أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، حصل على عرض مميز من الدوري السعودي للمحترفين.

ويرتبط روبرت ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 34 عاما، بعقد مع برشلونة حتى 30 يونيو 2026.

وبحسب صحيفة "بيلد"، فإن ليفاندوفسكي تلقى عرضًا من أحد الأندية السعودية، دون الكشف عن هوية النادي.

وأضافت "برشلونة ينتظر قرار روبرت ليفاندوفسكي بشأن العرض السعودي المقدم إليه".

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة سيتحرك لضم الصربي دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس، حال بيع ليفاندوفسكي.

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وتابعت "هناك خيار آخر أمام البارسا، وهو تسريع عملية وصول فيتور روكي قبل موعد قدومه المحدد في يناير 2024".

وكان برشلونة قد تعاقد مع روكي هذا الصيف مقابل 61 مليون يورو، على أن ينضم للفريق الكتالوني مطلع العام المقبل.

برشلونة يسعى لضم مدافع مايوركا

طلب تشافي هيرنانديز المدير الفني لفربق برشلونة، من إدارة النادي ضرورة التعاقد مع ظهير أيمن، بطابع دفاعي أكثر من الهجوم.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن الإدارة الفنية لنادي برشلونة، استقرت على بابلو مافيو، مدافع ريال مايوركا والذي تم اعتباره كلاعب منخفض التكلفة، مقارنة بالخيارات الرئيسية التي كان يستهدفها البارسا مثل خوان فويث وجواو كانسيلو.

وواصلت التقارير أن الصعوبات واضحة في تعاقد نادي برشلونة مع الأرجنتيني خوان فويث بسبب رفض فياريال التفاوض إلا حول الشرط الجزائي المحدد بقيمة 54 مليون يورو، وصعوبات التفاوض مع مانشستر سيتي للحصول على كانسيلو معارا.

وأشار التقرير، إلى أنه يمكن أن تتم صفقة مافيو مقابل 6 إلى 8 ملايين يورو، على الرغم من أن الشرط الجزائي في عقده 30 مليون يورو، لكن نادي مايوركا مستعد للدخول في مفاوضات.