الجمعة 11 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

زياد برجي يحتفل بعيد ميلاد طفله داخل الحضانة

زياد برجي، فيتو
زياد برجي، فيتو

حرص الفنان اللبناني زياد برجي، على توثيق أجواء احتفاله بعيد ميلاد ابنه "يوسف"، والذي يصادف السادس من أغسطس/آب من كل عام، وسط أصدقائه ومعلماته في دار الحضانة.

 

وشارك برجي عبر حسابه في "إنستجرام"، مقطع فيديو يظهر احتفاله وزوجته بعيد ميلاد ابنهما في لحظات جميلة ومؤثرة، بدا "يوسف"، الذي أتمّ عامه الخامس، مستمتعًا بها للغاية.

 

كما أظهر الفيديو قالب الحلوى المميز الخاص بهذه المناسبة والذي حمل شكل شخصية "مينيونز" الكرتونية، وقام برجي بتقطيعه مع زوجته وطفليه.

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وأرفق برجي الفيديو بتعليق أعرب فيه عن حبه الكبير لطفله، إذ قال إن ابنه جلب له الفرح والسعادة بمجيئه للدنيا، واليوم بات رجلًا رائعًا يفتخر به.

 

كما أعرب عن سعادته العميقة بكل لحظة قضاها معه، مؤكدًا أنه متشوق للأيام القادمة التي ستحمل لهم الذكريات التي لا تنسى.

 

علاقة زياد برجي بطفليه

يحرص برجي دائمًا على التعبير عن حبه الكبير لطفليه وذلك من خلال مشاركة الصور التي تجمعهما مع متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي كل عام يحرص على الاحتفال بعيد ميلادهما بطريقة مميزة ومختلفة.

 

وفي لقاء تلفزيوني سابق، أكد برجي أنه يخاف على طفليه كثيرًا، ويخشى معرفتهما لأخطائه في السابق، كما بين أنه التزم بالصلاة من أجلهما.

 

وفي السياق ذاته، شارك برجي مع متابعيه في "انستغرام" قبل مدة فيديو يضم مجموعة صور تجمعه بطفليه أرفقه بتعليق:" ملائكتي عالمي".

 

كما نشر في وقت سابق صورة ظهر فيها وهو يحتضنهما وأرفقها بتعليق: "العيش مع الملائكة مختلف".

 

يذكر أن آخر أعمال الفنان زياد برجي هي أغنية " أنا لمين" التي أطلقها عبر قناته الخاصة في "يوتيوب" وجرى تصويرها على طريقة " الفيديو كليب"، وهي من كلمات أحمد ماضي وتوزيع طارق توكل

 

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الفرح والسعادة التواصل الاجتماعي بعيد ميلاد زياد برجي

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