الجمعة 11 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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محافظات

إقبال طلاب واحات الوادي الجديد على الأندية الصيفية للاستثمار الأمثل للوقت

أنشطة صيفية بمدارس
أنشطة صيفية بمدارس الوادي الجديد، ڤيتو

تابع المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد واللجنة التنسيقية للأندية الصيفية آخر مستجدات العمل بجميع الإدارات التعليمية، وذلك بالتعاون والتنسيق  مع توجيه التربية الإجتماعية والمعنيين بالأنشطة التربوية بالمديرية.

وأشاد سيد، بإقبال الطلاب على الأندية الصيفية بجميع مراكز المحافظة والحرص على ممارسة الأنشطة التربوية المختلفة  منها ( الفنية _ الثقافية _ الرياضية _ العلمية، وغيرها)، لافتًا إلى تنفيذ مجموعة من الندوات والزيارات واللقاءات والبرامج المتنوعة والمسابقات المختلفة وذلك فى إطار  استثمار الطاقة  الكامنة لدى الطلاب فى ما يفيد حياتهم اليومية.

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وتحدث وكيل التعليم بالمحافظة عن أهمية الأندية الصيفية فى إستقبال الطلاب طوال فترة الاجازة الصيفية لممارسة أنشطتهم وصقل وتنمية مهاراتهم بكافة المجالات والاستثمار الأمثل للوقت.

وأشار وكيل تعليم الوادي الجديد، إلي أن من أدوار المدرسة دورها التعليمي عليها أن تجد ميول الطفل الأساسية وتبحث بداخل كل طالب عما هو يبرع فيه فلكل طفل هواية أو نشاط يحبه عن البقية  ففي الأنشطة الصيفية يتاح للطفل إختيار ما يريد تعلمه مما يسمح بإنطلاق أفكاره وآراءه بدون قيود.

يذكر أن مدارس مدن وقرى محافظة الوادي الجديد، تشهد فعاليات مكثفة لممارسة أنشطة النشاط الصيفي بالمدارس، لممارسة البرامج التدريبية والأنشطة والألعاب الفردية والجماعية.

وأكد المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم المحافظة الوادي الجديد، في بيان له اليوم الجمعة، على مواصلة  فعاليات الأنشطة الصيفية المقدمة لطلاب المحافظة الموهوبين والتى يجرى تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بالمديرية وأقسامها بالإدارات التعليمية.

وأكد وكيل التربية والتعليم بالوادى الجديد، استمرار تنفيذ خطة الأنشطة الصيفية والتى يجرى تنفيذها بجميع الإدارات التعليمية بالتعاون مع موجهى عموم الأنشطة، مشيرا إلى تنفيذ مجموعة من ورش العمل حول الكاريكاتير الصحفى بمراكز تنمية القدرات الصحفية بالإدارات التعليمية المختلفة والذى يعد أحد الأنشطة الهامة للصحافة المدرسية، بجانب الاستعداد للمشاركة بمسابقة الكاريكاتير الصحفي.

ولفت وكيل تعليم الوادي الجديد، إلى تنفيذ مجموعة من ورش العمل والبرامج التدريبية للطلاب الموهوبين بالمجالات المختلفة فى جميع الإدارات التعليمية. 
والتى  تضمنت: 
■ مهارات القيادة الفعالة 
■ تنميه القدرة الابتكارية لدى الطلاب.
■  رسم حر لتنمية وصقل مهارات الطلاب الموهوبين بمجال الرسم.
■ أساسيات  فن العزف على البيانو 
■ فن الكروشيه 
■ ابداعي في خطى سر موهبتى لدعم الطلاب الموهوبين فى الكتابة  بخط جيد (  النسخ أو الرقعة )  وتعريف الطلاب انواع الخطوط العربية وبعض قواعد الخط وعمل لوحات تظهر فيها موهبتهم في الخط
■ تنمية المهارات الفنية لدى الطلاب بشتى المجالات 
■  أنامل ذهبية ( إحياء الفنون التراثية وفن صناعة الخوص ) 
■ورشة عمل للاحتفال بحلول السنة الهجرية الجديدة( رسومات ومجسمات ) 
■ تدريب فريق الكورال  وتنمية مواهب الطلاب فى هذا المجال.
وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا جديدا بشأن تفعيل الأنشطة التربوية الصيفية في المدارس كوسيلة تربوية لبناء شخصية الطلاب وحمايتهم من كافة الظواهر السلبية، وذلك تنفيذا لخطة الإدارة العامة للتربية الاجتماعية.

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