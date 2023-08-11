عادل زين الدين يتفقد جناح جامعة طيبة التكنولوجية بمعرض التعليم العالي

شاركت جامعة طيبة التكنولوجية، بوفد برئاسة الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، في الدورة السابعة لمعرض التعليم العالي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك على مدار يومي 10و11 من أغسطس الجاري.

وخلال افتتاح المعرض، تفقد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جناح جامعة طيبة التكنولوجية يرافقه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبحضور الأستاذ الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

Advertisements

وأوضح الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، أن مشاركة الجامعة تأتي في إطار تعريف الطلاب بالبرامج الدراسية المختلفة المتاحة في الجامعة، لمساعدتهم في الالتحاق بالتخصصات التي تتناسب مع رغباتهم وميولهم في الدراسة، وكذلك شرح كيفية الالتحاق بهذه التخصصات والبرامج.

وأشار زين الدين، إلى أن معرض التعليم العالي يتيح لجميع الجامعات والمعاهد العالية، الفرصة للترويج لمختلف البرامج والتخصصات الدراسية مع توضيح شروط القبول بها، مؤكدًا أن جامعة طيبة حريصة باستمرار على التواصل الفعال مع الطلاب وأولياء أمورهم لاطلاعهم على أفضل البرامج والتخصصات المناسبة لهم في الجامعة.

يشار إلى أن أهمية المعرض فى تعريف الطلاب وأولياء الأمور بما حققته المؤسسات التعليمية المصرية فى مجال جودة العملية التعليمية داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مساعدة الطلاب على اختيار أفضل البرامج والتخصصات التي تتوافق مع قدراتهم العلمية وما يناسبهم دراسته، وايضا لطلاب الثانوية العامة والشهادات الفنية والشهادات العربية والأجنبية المعادلة في التعرف على البرامج الدراسية التي تتيحها الجامعات والمعاهد، وتحديد الاختيار الأمثل وفقًا لرغبات كل طالب.

جدير بالذكر أن هذا المعرض يعد أحد أكبر معارض التعليم العالي في مصر، بمشاركة ٧٥ جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية ومعاهد حكومية وخاصة، ويعد المعرض فرصة للترويج والتسويق للإمكانيات، والقدرات التي تتوفر لدى المؤسسات الأكاديمية، وإتاحة المجال أمام طلاب الثانوية العامة وطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية؛ للإطلاع على أفضل البرامج والتخصصات المناسبة لهم، وما تشتمل عليه الجامعات من برامج دراسية حديثة ومتميزة تلبي احتياجات سوق العمل المستقبلي، فضلًا عن توضيح المسارات التعليمية المختلفة أمام الطلاب الجدد.