الجمعة 11 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

عادل زين الدين يتفقد جناح جامعة طيبة التكنولوجية بمعرض التعليم العالي

جناح جامعة طيبة التكنولوجية،
جناح جامعة طيبة التكنولوجية، فيتو

شاركت جامعة طيبة التكنولوجية، بوفد برئاسة الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، في الدورة السابعة لمعرض التعليم العالي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك على مدار يومي 10و11 من أغسطس الجاري.

وخلال افتتاح المعرض، تفقد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جناح جامعة طيبة التكنولوجية يرافقه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبحضور الأستاذ الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، وعدد  من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

Advertisements

وأوضح الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، أن مشاركة الجامعة تأتي في إطار تعريف الطلاب بالبرامج الدراسية المختلفة المتاحة في الجامعة، لمساعدتهم في الالتحاق بالتخصصات التي تتناسب مع رغباتهم وميولهم في الدراسة، وكذلك شرح كيفية الالتحاق بهذه التخصصات والبرامج.

وأشار زين الدين، إلى أن معرض التعليم العالي يتيح لجميع الجامعات والمعاهد العالية، الفرصة للترويج لمختلف البرامج والتخصصات الدراسية مع توضيح شروط القبول بها، مؤكدًا أن جامعة طيبة حريصة باستمرار على التواصل الفعال مع الطلاب وأولياء أمورهم لاطلاعهم على أفضل البرامج والتخصصات المناسبة لهم في الجامعة.

يشار إلى أن أهمية المعرض فى تعريف الطلاب وأولياء الأمور بما حققته المؤسسات التعليمية المصرية فى مجال جودة العملية التعليمية داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مساعدة الطلاب على اختيار أفضل البرامج والتخصصات التي تتوافق مع قدراتهم العلمية وما يناسبهم دراسته، وايضا لطلاب الثانوية العامة والشهادات الفنية والشهادات العربية والأجنبية المعادلة في التعرف على البرامج الدراسية التي تتيحها الجامعات والمعاهد، وتحديد الاختيار الأمثل وفقًا لرغبات كل طالب.

جدير بالذكر أن هذا المعرض يعد أحد أكبر معارض التعليم العالي في مصر، بمشاركة ٧٥ جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية ومعاهد حكومية وخاصة، ويعد المعرض فرصة للترويج والتسويق للإمكانيات، والقدرات التي تتوفر لدى المؤسسات الأكاديمية، وإتاحة المجال أمام طلاب الثانوية العامة وطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية؛ للإطلاع على أفضل البرامج والتخصصات المناسبة لهم، وما تشتمل عليه الجامعات من برامج دراسية حديثة ومتميزة تلبي احتياجات سوق العمل المستقبلي، فضلًا عن توضيح المسارات التعليمية المختلفة أمام الطلاب الجدد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر فيتو محافظة الأقصر معرض أخبار اليوم جامعة طيبة التكنولوجية رئيس جامعة طيبة التكنولوجية

مواد متعلقة

تعليم الأقصر يكرم أوائل الشهادة الثانوية العامة

مصدر للخير، قصة الجعران المقدس بمعابد الكرنك وسر الدوران حوله 7 مرات

بروتوكول تعاون بين جامعة طيبة التكنولوجية ومصنع بيدو لتبادل الخبرات العملية

رئيس جامعة الأقصر يشهد فعاليات برنامج جامعة الطفل

وقف رحلات البالون الطائر بسبب سرعة الرياح بالأقصر

مناقشة تطبيق نظام الصرف الصناعي في البياضية بالأقصر

حملات لرفع الإشغالات من شوارع مدينة أرمنت في الأقصر

وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر تنظم مبادرة المرأة تتحدث

الأكثر قراءة

لاعب جديد من الأهلي ينضم إلى سيراميكا كليوباترا

زواج من مسجون وضحك على شاعر وفضيحة مع مخرج، رجال فى حياة قيثارة الغناء نجاة الصغيرة

قرار كولر النهائي في رحيل محمد شريف عن الأهلي

مصرع شقيقتين بانقلاب سيارة عدة مرات بالتجمع

موعد انطلاق المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023

وزير المالية: قرار موديز يعكس نظرة متوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية المتخذة خلال الأشهر الماضية

أخبار مصر: مبرر غريب لأزمة السجائر، بيراميدز يحرض شيكابالا، ضربة جديدة للزمالك من ناشئ، سعر الدولار والذهب بعد ارتفاع التضخم

سعر السكر اليوم الجمعة 11-8-2023 في السوق المحلي

Advertisements

منوعات

المزيد

سك عملة جديدة في بريطانيا تحمل صورة الملك تشارلز الثالث

روسيا تبحث عن المياه في أبعد مكان (فيديو)

الأرقام لا تكذب، عدد غير مسبوق للانتحار بأمريكا في 2022، والسبب أزمة في الصحة العقلية

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 11-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 11-8-2023

سعر السكر اليوم الجمعة 11-8-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار الشوفان اليوم الجمعة 11-8-2023 بالأسواق

شعبة المطاحن توضح أسباب استقرار أسعار طن الردة

المزيد

انفوجراف

برسائل مباشرة.. مفتي الجمهورية يضع روشتة حلول لأبرز قضايا المجتمع المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم عقد الزواج يوم الجمعة؟ الإفتاء تجيب

5 أدعية مأثورة عن النبي في الدعاء للميت

تفسير رؤية الواعظ في المنام وعلاقتها بالتخلص من الحزن والضيق

المزيد
الجريدة الرسمية