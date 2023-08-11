نقص تجميع وحدات البطاريات سبب عجز إنتاج 3 مصانع لـ GM

اعلنت شركة جنرال موتورز GM، توقف انتاج بعض المصانع لوجود العديد من المشكلات المتعلقة بتجميع وحدات البطاريات التي تستند إلى منصة ألتيوم ULTIUM.



كاديلاك سيليستك الكهربائية الفاخرة



وتجري شركة جنرال موتورز خطه مدعومة بهندسة Ultium الخاصة بها، والتي تم تصميمها لتغطية كل متطلبات أسواق السيارات الكهربائية، من الجيل التالي من شفروليه بولت EV إلى سيارة كاديلاك سيليستيك فائقة الفخامة التي يبلغ سعرها 340.000 دولار أمريكي.

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مشكلة GM مع تجميع وحدات البطاريات

قال بول جاكوبسون، رئيس الشؤون المالية في جنرال موتورز إن الشركة لا تزال تكافح من أجل زيادة إنتاج السيارات الكهربائية. أوضح جاكوبسون في مؤتمر حضره مستثمرو جي بي مورغان قبل يومين أن إنتاج الشركة من السيارات الكهربائية، من كاديلاك ليريك مرورا بشاحنة برايت دروب زيفو 600، قد تأثر بمشكلة في تجميع وحدات البطارية.

إغلاق مصنع GM في اونتاريو لأسبوعين

لوحظت المشكلة لأول مرة الأسبوع الماضي من قبل الرئيس التنفيذي ماري بارا عند استعراض أرباح الربع الثاني. اضطرت شركة جنرال موتورز بالفعل إلى إغلاق أحد مصانعها في انتاريو بكندا ( مصنع كامي اسيمبلي ) لمدة أسبوعين في يوليو الماضي بسبب نقص البطاريات المبلغ عنه.

GM تنتج أقل من نصف المستهدف من ليريك

قال جاكوبسون إن جنرال موتورز قد صنعت أكثر من 1000 سيارة ليريك SUVs في يوليو، والتي لا تزال أقل بكثير من التوقعات الأولية لصناعة السيارات.

كان لدى الشركة هدف إنتاج يبلغ 25000 وحدة من ليريك Lyriq العام الماضي، لكن مصنع سبيرينج هيل في تينيسي فشل في تحقيق هذا الهدف، حيث قام ببناء 8195 وحدة فقط.

تسليم 49 سيارة همر EV فقط

سلمت جنرال موتورز أقل من 2400 سيارة Lyriq SUVs في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 بسبب البطارية ومشاكل التوريد الأخرى.

لا تبدو الأمور أفضل بالنسبة لسيارتي GMC همر EV بيك أب وطراز همر SUV. لم تسلم الشركة من سيارات الهمر سوى 49 وحدة فقط في النصف الأول من 2023.



استأنفت جنرال موتورز انتاج شاحنة برايت دروب ويفو 600 في 31 يوليو الماضي في مصنعها في إنجرسول، أونتاريو، وقالت إنها بدأت في التوسع في المنشأة التي ستتيح تجميع بطاريات Ultium في الموقع بحلول الربع الثاني من عام 2024.

مصانع جنرال موتورز

سيتم الحصول على خلايا البطارية من مصانع ألتيوم Cells من جنرال موتورز، وتجميعها في حزم بطاريات في CAMI، وسوف تستخدم في شاحنات برايت دروب أو شحنها إلى مصانع EV أخرى.