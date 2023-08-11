الجمعة 11 أغسطس 2023
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محافظات

القوارب الملونة تزين مجرى قناة السويس

إقبال شباب بورسعيد على رياضة الكاياك (صور)

رياضة الكاياك بالمجرى
رياضة الكاياك بالمجرى الملاحي، فيتو

الشمس الساطعة والهواء النقي والمياه الصافية، تجعل محافظة بورسعيد مقصدا  لممارسة الرياضات المائية، ومنها ركوب قوارب الكاياك.

تستعرض فيتو صورا لإقبال عدد  كبير من الشباب على ممارسة رياضة الكاياك بالمجرى الملاحي لقناة السويس.

رياضة الكاياك بالمجرى الملاحي،  فيتو

قوارب الكاياك 
وقوارب الكاياك هي رياضة تعتمد على التجديف في المياه الهادئة. 

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رياضة الكاياك بالمجرى الملاحي،  فيتو 

وظهر سباق قوارب الكاياك في دورة ألعاب الأولمبية لعام 1936. 

رياضة الكاياك بالمجرى الملاحي،  فيتو 

التاريخ والتصميم 
وقد تحتوي القوارب على دفة واحدة يجب أن تكون تحت بدن القارب، ويتم التحكم في الدفة بواسطة أقدام المجدِّف (المجدف الأول في تصميمات متعددة الأشخاص).

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قناة السويس محافظة بورسعيد المجرى الملاحي لقناة السويس رياضة الكاياك

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