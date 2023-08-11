القوارب الملونة تزين مجرى قناة السويس
إقبال شباب بورسعيد على رياضة الكاياك (صور)
الشمس الساطعة والهواء النقي والمياه الصافية، تجعل محافظة بورسعيد مقصدا لممارسة الرياضات المائية، ومنها ركوب قوارب الكاياك.
تستعرض فيتو صورا لإقبال عدد كبير من الشباب على ممارسة رياضة الكاياك بالمجرى الملاحي لقناة السويس.
قوارب الكاياك
وقوارب الكاياك هي رياضة تعتمد على التجديف في المياه الهادئة.
وظهر سباق قوارب الكاياك في دورة ألعاب الأولمبية لعام 1936.
التاريخ والتصميم
وقد تحتوي القوارب على دفة واحدة يجب أن تكون تحت بدن القارب، ويتم التحكم في الدفة بواسطة أقدام المجدِّف (المجدف الأول في تصميمات متعددة الأشخاص).
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