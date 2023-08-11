الجمعة 11 أغسطس 2023
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محافظات

بعد إقصاء مواليد 2010 من اختبارات كرة القدم

السوشيال ميديا تنصف دموع عبد المنعم وينضم لنادي دكرنس (فيديو وصور)

الطفل الباكي، فيتو
الطفل الباكي، فيتو

أجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان دموعه وصلته لحلمه في كرة القدم.. عبد المنعم عيط من الظلم والسوشيال ميديا أنصفته وأصبح لاعبا في فريق دكرنس.

الطفل الباكي ووالده، فيتو

والتقت فيتو بالطفل عبد المنعم خالد عبد المنعم خالد 13 سنة، وقال أنا شغوف بلعب كرة القدم منذ نعومة أظافري، وكان في اختبارات بنادي دكرنس عرفتها من خلال صفحتهم وقدمت فيها ونجح في الاختبارات مواليد 2010 وفوجئت بأن فر قرار لمنع مواليد 2010، حسيت إن حلمي ضاع ووجدت نفسي في نوبة بكاء ولم أكن أعلم أني أخضع للتصوير.
 

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الطفل الباكي ووالده، فيتو

وتابع "كانوا ياخذوا في الاختبار من مواليد 2010 وتم إلغاؤها وعبرت عن غضبي بالدموع كانت في عينيه والزعل والغضب ولم يعرف أن حد بيصور، وفرحت جدا حينما تلقيت اتصالا من النادي.

والد الطفل الباكي، فيتو

فوجئت بمقطع فيديو البكاء على السوشيال ميديا وبصراحة كنت زعلان جدا من تداوله ومتوقعتش إن تأثيره هيكون سبب في عودتي لتحقيق حلمي.

والدة الطفل الباكي، فيتو

وأكد عبد المنعم أو كما يلقي “ منعم” أن  حلمه أن يكون  لاعب كرة، ومثله الأعلى كرستيانو ومحمد صلاح.

منعم الطفل الباكي، فيتو


وقال والده خالد عبد المنعم خالد عرفت عن اللي حصل من الناس والصحفي اللي صوره شخص إنسان بجد مش عارف أوفيه حقه كان بيواسي نجلي اللي كان وحده لم أكن أنا والده معه أو والدته، مؤكدا أنه  لأول مرة يشاهد نجله يبكي بهذه الطريقة بكاء هستيريا وعفويا من طفل عايز يحقق حلمه.

والدة الطفل الباكي، فيتو

وأشار إلى أن نادي دكرنس أجرى اتصالا وذهبنا إليهم وتم قبوله في دفعة 2010.

الطفل الباكي، فيتو

وكشف والد منعم عن أنه كان يذهب إلى النادي بمفرده ولم يذهب معه أحد، وعلقت جدته وقالت إن هذا الولد سيصبح لاعب كرة، ولابد من دعمه رغم أن جدته لم تكن لها في الكورة نهائيا. 

منعم الطفل الباكي، فيتو

وأوضحت والدة منعم أن نجلها يدعمه خاله وجدته، وكان يطلب ملابس الكرة وأشياء الكرة من صغره وهو في الصف الأول الابتدائي كان يذهب إلى النادي ويحب لعب الكرة وكان يذهب للعب في الإجازة فقط وهو يلعب باحتراف

وقالت إن الفيديو أرسل إليها في ليل يوم التصوير يوم الاختبارات ولكن مع أول مشاهدته لم أتحمل وطلبت بعدم نشره، وأتمني من الله بتحقيق حلمه.

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الاختبارات السوشيال ميديا فريق دكرنس دكرنس عبد المنعم كرة القدم كرستيانو محمد صلاح

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