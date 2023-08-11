طرق اختيار اللعبة المناسبة للطفل، حسب عمره

طرق اختيار اللعبة المناسبة للطفل، تعتمد على العديد من العوامل؛ التي يجب على الوالدين إدراكها والوعي بها، حتى يمكن لهم حسن اختيار اللعبة، التي تناسب عقلية الطفل، ومدى استيعابه، حتى يمكنه الاستمتاع باللعبة المناسبة له من جهة، والاستفادة منها في تنمية مهاراته من جهة أخرى؛ لأن الالعاب تعد أحد أهم الادوات التي تشكل عقلية الطفل، ويمكن التأثير عليه من خلالها.، وخاصة في المرحلة الأولى من عمر الطفل، والمقصود بها منذ ولادته، وحتى اتمامه عامه الثالث.

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الألعاب هي حياة جزءا رئيسيا من حياة كل طفل، خلال أعوامه الأولى، كما أن الألعاب وسيلة لتنمية إدراك ومهارات الطفل الحركية والعقلية.

العاب الاطفال

أكدت الدكتورة سهام حسن الخبيرة النفسية، أن أول خطوة من خطوات اختيار اللعبة المناسبة للطفل، هو تحديد المرحلة العمرية التي ينتمي لها الطفل، حتى يمكن البحث عن اللعبة المناسبة بشكل أسرع، والتأكد من أنها مناسبة للطفل، وكذلك تحقق له قدرا من تنمية المهارات،

الالعاب المناسبة للطفل في كل مرحلة عمرية

وتضيف الدكتورة سهام، أنه يمكن تقسيم نوعيات الألعاب وفقا لأعمار الأطفال كالتالي

الألعاب المناسبة منذ الولادة حتى نهاية العام الأول

الأطفال في الأعوام الثلاثة الأولى من حياتهم، يحاولون تلمس الحياة من حولهم، والتعرف على العالم من حولهم، وكل ما يحيط بهم.

لذلك لابد من اختيار الالعاب الملفتة للنظر، من جهة، وكذلك الألعاب الآمنة، والتي يمكنهم استخدامها بكل سهولة، دون الخوف من أن تصيبهم، أو تؤذيهم؛ لأنهم في المرحلة التي يتعرفوا فيها على العالم باستخدام أفواههم.

فيمكن اختيار الالعاب المصنوعة من القماش، والفرو، والتي تصدر إضاءات مختلفة، ولكن دون أن تؤذي الطفل.

مثل الحيوانات المصنوعة من القماش والفرو، سواء كانت مصمطة، أو تصدر أصواتا أو إضاءة.

الالعاب المناسبة للطفل من عام إلى عامين

يمكن للطفل في هذه المرحلة العمرية، أن يتفاعل مع الألعاب المتحركة، والتي تدفعه هو الأخر للحركة، مثل الألعاب المتحركة التي تصدر أصواتا وإضاءة، مثل العربات والمكعبات، وبعض الالات الموسيقية، التي تحتاج من الطفل التفاعل الحركي معها، كتشغيلها وإطفاءها.

وبعض القطع التي تعبر عن العالم المحيط بنا، مثل الحيوانات، أو وسائل المواصلات.

كذلك الالعاب التي تحتاج لتفاعل حركي، مثل المكعبات والحلقات المتراصة، والبازل، لكن قطع بسيطة، وكبيرة الحجم.

الالعاب المناسبة للطفل من عمر عامين إلى ثلاثة

وفي هذه المرحلة العمرية، تتطور مهارات الطفل الحركية، والفكرية معا، وهناك يمكن شراء الالعاب التي تتطلب التفاعل الحركي في اللعب بها، مثل البازل، والمكعبات التي تحتاج إلى بنائها، وتكوين أشكال منها، والتفاعل معها.

مثل البازل والمعكبات المجسمة، والهواتف، وبعض الالعاب المرتبطة بالتواصل مع العالم الخارجي، مثل المطبخ، والهواتف، والدراجات.

العاب الاطفال واختيارها

الالعاب المناسبة للأطفال ما بين 4 إلى 5 أعوام

هنا وفي هذه المرحلة العمرية، حيث تهيئة الطفل لدخول إلى المدرسة، فلابد أن يبدأ في استيعاب العديد من المسائل التعليمية، مثل الألوان والعمليات الحسابية البسيطة، كمعرفة الارقام وبعض الحروف.