خريطة افتتاحات المساجد الجديدة اليوم بمحافظات الجمهوية
تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 9 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 7/1/ 2023 م حتى تاريخه، 60 ) مسجدًا منها 50 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و10 مساجد صيانة وتطويرًا.
وبيان المساجد كالآتي:
مديرية أوقاف القليوبية
1. علي الشامي - سندنهور
مديرية أوقاف البحيرة
2. الحمد – دير أمس – أبو حمص
3. عزبة حمادة الشرقية – حفص – مركز دمنهور
4. السلام – عزبة الناموس – خط أبو ريشة – حوش عيسى
مديرية أوقاف المنيا
5. أيوب البحري – عزبة أيوب – دير مواس
6. أحمد علي السيد – كوم الدكة - سمالوط
مديرية أوقاف الشرقية
7. السعودي – أنشاص الرمل
مديرية أوقاف سوهاج
8. الرحمة – قرية القطنة – طما- المدمر
مديرية أوقاف أسوان
9. الإيمان – العدوة شرق - الرديسية
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