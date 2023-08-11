الجمعة 11 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

خريطة افتتاحات المساجد الجديدة اليوم بمحافظات الجمهوية

افتتاحات المساجد
افتتاحات المساجد الجديدة، فيتو

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 9 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 7/1/ 2023 م حتى تاريخه، 60 ) مسجدًا منها 50  مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و10 مساجد صيانة وتطويرًا.

وبيان المساجد كالآتي:
مديرية أوقاف القليوبية
1. علي الشامي - سندنهور
مديرية أوقاف البحيرة
2. الحمد – دير أمس – أبو حمص
3. عزبة حمادة الشرقية – حفص – مركز دمنهور
4. السلام – عزبة الناموس – خط أبو ريشة – حوش عيسى
مديرية أوقاف المنيا
5. أيوب البحري – عزبة أيوب – دير مواس
6. أحمد علي السيد – كوم الدكة - سمالوط
مديرية أوقاف الشرقية
7. السعودي – أنشاص الرمل 
مديرية أوقاف سوهاج
8. الرحمة – قرية القطنة – طما- المدمر
مديرية أوقاف أسوان
9. الإيمان – العدوة شرق - الرديسية

Advertisements

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

افتتاحات المساجد الجديدة افتتاحات المساجد أوقاف أسوان مديرية اوقاف القليوبية وزارة الأوقاف

الأكثر قراءة

انسحاب أمير عزمي مجاهد من برنامج على الهواء والسبب صادم ( فيديو)

لعنة الكبار تطيح بالصغار، أدهم الخواجة يرحل عن الزمالك بعد 17 سنة بالنادي، ماذا قال في رسالته

أسعار الذهب اليوم الجمعة آخر تحديث

رغم تحسن الأحوال الجوية، الأرصاد توجه صرخة تحذير لرواد 5 شواطئ: الوضع مقلق

أحداث 11 أغسطس، استسلام اليابان، حادث قطار دموي بمصر، معركة الصالحية، ميلاد نجاة الصغيرة وشرفنطح، رحيل نور الشريف وطلال مداح

رابطة الأندية تواصل هجومها على بيريرا: ما لوش بصة تذكر وراتبه كفيل بحل أزمات الحكام

مصدر للخير، قصة الجعران المقدس بمعابد الكرنك وسر الدوران حوله 7 مرات

روسيا ترسل أول مركبة فضائية لها إلى القمر منذ خمسين عاما (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الجمعة 11-8-2023 أبراج الجوزاء والحمل والثور

توقعات الأبراج حظك اليوم الجمعة 11-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

فيرجن جالاكتيك ترسل 3 سياح إلى حافة الفضاء (فيديو)

لصوص ينبشون القبور في فرنسا من أجل تحقيق أرباح

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 10-8-2023 في ختام التعاملات

سعر اليورو يحقق مكاسب على حساب الجنيه في ختام التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 10-8-2023 في نهاية التعاملات

المزيد

انفوجراف

برسائل مباشرة.. مفتي الجمهورية يضع روشتة حلول لأبرز قضايا المجتمع المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 11- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 11- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 11- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية