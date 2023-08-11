خريطة افتتاحات المساجد الجديدة اليوم بمحافظات الجمهوية

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 9 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 7/1/ 2023 م حتى تاريخه، 60 ) مسجدًا منها 50 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و10 مساجد صيانة وتطويرًا.

وبيان المساجد كالآتي:

مديرية أوقاف القليوبية

1. علي الشامي - سندنهور

مديرية أوقاف البحيرة

2. الحمد – دير أمس – أبو حمص

3. عزبة حمادة الشرقية – حفص – مركز دمنهور

4. السلام – عزبة الناموس – خط أبو ريشة – حوش عيسى

مديرية أوقاف المنيا

5. أيوب البحري – عزبة أيوب – دير مواس

6. أحمد علي السيد – كوم الدكة - سمالوط

مديرية أوقاف الشرقية

7. السعودي – أنشاص الرمل

مديرية أوقاف سوهاج

8. الرحمة – قرية القطنة – طما- المدمر

مديرية أوقاف أسوان

9. الإيمان – العدوة شرق - الرديسية

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