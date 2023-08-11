الجمعة 11 أغسطس 2023
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أخبار مصر

خطبة الجمعة اليوم، مساجد مصر تتحدث عن "اسم الله الولي"

خطبة الجمعة، فيتو
خطبة الجمعة، فيتو

يؤدي أئمة وخطباء وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة تحت عنوان “اسم الله الولي”. 

 

وأكدت الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية.

 

وتفتتح وزارة الأوقاف 9 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا اليوم الجمعة؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 7/1/ 2023 م حتى تاريخه ( 60 ) مسجدًا منها ( 50 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 10 ) مساجد صيانة وتطويرًا.

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وبيان المساجد كالآتي:
مديرية أوقاف القليوبية
1. علي الشامي - سندنهور
مديرية أوقاف البحيرة
2. الحمد – دير أمس – أبو حمص
3. عزبة حمادة الشرقية – حفص – مركز دمنهور
4. السلام – عزبة الناموس – خط أبو ريشة – حوش عيسى
مديرية أوقاف المنيا
5. أيوب البحري – عزبة أيوب – دير مواس
6. أحمد علي السيد – كوم الدكة - سمالوط
مديرية أوقاف الشرقية
7. السعودي – أنشاص الرمل 
مديرية أوقاف سوهاج
8. الرحمة – قرية القطنة – طما- المدمر
مديرية أوقاف أسوان
9. الإيمان – العدوة شرق - الرديسية

 

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