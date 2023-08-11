"ابدأ حلمك" وإعداد جيل جديد من الممثلين الموهوبين بعاصمة الثقافة المصرية

يواصل مشروع "ابدأ حلمك"، أحد المشروعات الفنية لإعداد واكتشاف الممثل الشامل والتدريب على فنون المسرح تدريباته المكثفة لأبناء محافظة الوادى الجديد عاصمة الثقافة المصرية لعام 2023، والذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وإشراف الدكتور هانى كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة والمدير التنفيذي للمشروع، والمخرج أحمد طه المدير الفنى للمشروع، والمنفذ باقليم وسط الصعيد الثقافي، من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد.

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وقالت ابتسام عبد المريد مدير فرع ثقافة الوادى الجديد، في بيان لها صباح اليوم الجمعة، إن الفنان مناضل عنتر واصل تدريباته الاستعراضية والتى تم من خلالها العمل على التحول فى الشكل والمضمون بالإضافة إلى العمل على الأداء الثنائي (due) وكذلك العمل الجماعى باستخدام الايقاع، بحضور المخرج حسن رفقى، والمخرج محمد سعد المشرفين الإقليمين للمشروع بالخارجة.

وعلى مسرح قصر ثقافة موط واصل الفنان والمايسترو حسام حسنى تدريباته الموسيقية والتى تم من خلالها عمل مراجعة على الاغانى التى تم التدريب عليها ومنها اغنية أنا المصرى، حبيبي لولا السهر، قولوا لعين الشمس، سلم على،يا حبيبتى يا مصر، سماح النوبه،الى رحاب اليثرب، مدد مدد، يا حمام، يا غريب الدار، مصر مصر، بحضور المخرج محسن سعيد المشرف الإقليمى للمشروع بالداخلة.

يذكر أن الفنان عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، شهد جانبا من تدريبات مشروع "ابدأ حلمك"، على مسرح سينما هيبس بالخارجة، ضمن المراحل التدريبية المكثفة استعدادا لحفل تخرج دفعة محافظة الوادي الجديد، بحضور ابتسام عبد المريد مدير عام ثقافة الوادي الجديد.

وأكد "البسيوني" أن مشروع ابدأ حلمك للتدريب على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل والمقدم لأبناء الوادي الجديد يأتي من بين أهم الأنشطة التي تشارك بها قصور الثقافة ضمن برنامج عمل يقام برعاية ودعم الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، احتفاء بالمحافظة التي تم إعلانها عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023، لاكتشاف ورعاية موهوبيها وذلك ضمن خطط العدالة الثقافية للمحافظات الحدودية، وأعرب رئيس الهيئة عن سعادته بالمستوى الفني الذي وصل إليه المتدربون، موجها شكره للمدربين والقائمين على التنفيذ.

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