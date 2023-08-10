أنواع وأسعار المخللات في أسواق البحيرة (فيديو)

الزيتون بـ 60 جنيه

تغزو أنواع المخللات المختلفة والطرشي شوارع مدينة أبوحمص بمحافظة البحيرة، حيث يعمل بائعو المخلل بعرض أنواع مختلفة من المخللات لأنه يعد من أشهر المقبلات الأساسية التي تتواجد على المائدة.



ولم يستغن أي منزل مصري عن وجود الطرشي أو المخلل بأنواعه على المائدة، ويلقى المخلل إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على مدار العام لأنه يعد فاتح شهية أساسي ومن أشهر العادات والتقاليد المصرية.



ويبدع العديد من البائعين في عمل أنواع المخلل المختلفة بأحجامه وأشكاله المميزة ويستخدم جميع أنواع الخضراوات وتخليلها بطرق مميزة ولذيذة يسعى إليها الكثير من المواطنين والزبائن وحتى إذا قطعوا إليها مسافات طويلة، لذا يحرص البائعين على توافر جميع الأنواع.

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وأكد الحاج سعد، أحد أصحاب محال الطرشي، أنه يقوم بتجهيز بعض أنواع المخللات والأخر يقوم بشرائه من المصانع بمدينة كفر الدوار بالمحافظة أو بمحافظة الإسكندرية وتكون معبأة بشكل جيد لتقديمها إلى الزبون على المائدة مباشرة، ويوجد العديد من أنواع المخلل مثل الجزر والزيتون والبصل والخيار والشطة والليمون وغيرها بالإضافة إلى وجود أنواع تشمل أكثر من نوع يتم تخليلها مع بعض.



كما أشار أن مدة التخليل تختلف من نوع خضار إلى آخر حيث يأخذ الزيتون مدة تتراوح من أسبوعين إلى شهر، وتخليل الخيار تتراوح ما بين ساعة إلى ساعتين ونصف، أما اللفت تصل فترة تخليله إلى حوالي أسبوع، مشيرًا إلى أن الجزر يأخد فترة كبيرة حتى يتم تجهيزه للزبائن، والتي تصل إلى حوالي 10 أيام، مضيفًا أن هناك أنواعا مختلفة من الزيتون والتي يترتب عليها مدة التخليل فيوجد أنواع تأخذ أسبوعين في مدة التخليل وأنواع أخرى تصل إلى الشهر.



أسعار المخللات في الأسواق:

- سعر كيلو مخلل الزيتون السيوي يتراوح بين 40 جنيها وحتى 48 جنيها.

- سعر كيلو مخلل الزيتون الكلاماتا حوالي 40 جنيها.

- سعر مخلل زيتون الطبيعي حوالي 60 جنيها.

- سعر مخلل اللفت بـ20 جنيها.

- سعر مخلل الخيار البلدى بـ30 جنيها.

- سعر مخلل الجزر بحوالي25 جنيها.

- سعر مخلل البصل بحوالي45 جنيها.

- سعر مخلل الليمون بـ20 جنيها

-سعر مخلل الليمون المعصفر حوالي 25 جنيهًا

- سعر زيتون شرائح حوالي 45 جنيها

- سعر الشطة البلدي حوالي 25 جنيهًا

- سعر مخلل لوكس حوالي 15جنيها

- سعر بوليف حوالي 15 جنيها.