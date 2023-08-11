نائب محافظ البحيرة تفتتح معرض الأثاث الدمياطي بالنادي الاجتماعي بدمنهور (صور)

افتتحت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، مساء أمس الخميس، معرض "الأثاث الدمياطي" فى دورته الأولى بالمحافظة والمقام بالنادي الاجتماعي بدمنهور، بمشاركة عدد من مصانع الأثاث بمدينة دمياط وذلك بحضور الدكتور إبراهيم خضر - وكيل وزارة الشباب والرياضة ووليد بديوي - رئيس مجلس إدارة نادى ألعاب دمنهور وأعضاء مجلس إدارة النادي وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

نائب محافظ البحيرة تفتتح معرض الأثاث الدمياطي، فيتو

نائب محافظ البحيرة تفتتح معرض الأثاث الدمياطي، فيتو

نائب محافظ البحيرة تفتتح معرض الأثاث الدمياطي، فيتو

ويأتي ذلك فى ضوء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "لا لغلاء الأسعار" والتي تستهدف إتاحة السلع بأسعار مخفضة واقتصادية، وإستراتيجية الدولة المصرية في دعم وتشجيع التصنيع المحلى، وسعي محافظة البحيرة لاستضافة وإقامة المعارض السلعية لدعم الشباب وتخفيف أعباء المعيشة على الأسرة المصرية وتحت رعاية نائب محافظ البحيرة.

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وأكدت نائب محافظ البحيرة، أن تنظيم مثل هذه المعارض يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وطرح مختلف السلع سواء كانت استهلاكية أو معمرة بأسعار مخفضة تناسب جميع المستويات، وكذا التسهيل عليهم وبخاصًة الشباب المقبلين على الزواج، من خلال توفير منتجات محلية عالية الجودة وبأسعار مناسبة، مشيرة إلي أهمية تشجيع المنتج المحلى مما له من أثر كبير على دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الفاتورة الاستيرادية وترشيد إنفاق العملة الصعبة.

وتفقدت الدكتورة نهال بلبع، أجنحة المعرض، للوقوف على مستوي المعروض من المنتجات والتأكد من جودتها والالتزام بتخفيض الأسعار وتطبيق نسبة الخصم (20%) المعلن عنها، حيث قامت بمناقشة مسؤول كل جناح عن مكونات كل غرفة ونوعية الأخشاب والخامات المصنعة منها، كما وجهت بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين ومعاونتهم على إختيار أفضل المنتجات والاستجابة إلي متطلباتهم، حتي يتم تحقيق المستهدف من المعرض.

ووجهت نائب محافظ البحيرة رسالة شكر وتقدير لكافة المصانع المشاركة فى المعرض، مشيدة بما لمسته من جودة عالية فى المنتجات المعروضة، كما قدمت الشكر لرئيس ومجلس إدارة نادي ألعاب دمنهور لجهودهم فى تنظيم وإعداد المعرض لكي يظهر على الوجه الأكمل لخدمة المواطنين.

ومن جانبهم أعرب مسؤولي وممثلي مصانع الأثاث المشاركة بالمعرض عن سعادتهم لتواجدهم على أرض محافظة البحيرة، مثمنين الدور البارز للدكتورة نائب المحافظ فى رعاية المعرض وإقامته ليكون هو الأول من نوعه بمحافظة البحيرة، كما تقدموا بخالص الشكر لمجلس إدارة النادى لتوفير كل سبل الدعم والتعاون ليخرج المعرض بشكل مشرف ولائق بمواطني البحيرة.

نائب محافظ البحيرة تفتتح معرض الأثاث الدمياطي، فيتو

نائب محافظ البحيرة تفتتح معرض الأثاث الدمياطي، فيتو

نائب محافظ البحيرة تفتتح معرض الأثاث الدمياطي، فيتو

نائب محافظ البحيرة تفتتح معرض الأثاث الدمياطي، فيتو

وفى ختام تفقدها لأجنحة المعرض قامت نائب محافظ البحيرة بالتقاط صورًا تذكارية مع كافة الحضور، متمنية لهم النجاح والتوفيق في تحقيق المستهدف من المعرض.

ويعد المعرض من أكبر المعارض المتخصصة فى الأثاث والديكور بمشاركة عدد 10 مصانع من كبرى مصانع الأثاث بدمياط، ويستمر خلال الفترة من 10 أغسطس وحتى 1 سبتمبر 2023، من الساعة 12 ظهرًا وحتى 11 مساءً يوميًّا، ويحتوي على تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطي الفاخر الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية، ويتميز أيضا بأسعاره التنافسية، كما يتوفر به تصميمات أثاث مبهرة لغرف النوم والسفرة والأطفال والأنتريهات التي تناسب الجميع من كل الأذواق المختلفة.