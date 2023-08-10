حفل الموسيقار عمر خيرت بمهرجان العلمين وعرضه مباشرة، تعرف على القناة الناقلة

Al Alamein Awards، تستقبل مدينة العلمين الجديدة الدورة الأولى من مهرجان Al Alamein Awards حتى 26 أغسطس الجاري

حفل عمر خيرت فى العلمين

وسيحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلا خاصا بمهرجان العلمين اليوم الخميس 10أغسطس الجاري..

ومن المقرر أن يضم حفلات عمر خيرت فى شهر أغسطس 2020 أشهر المقطوعات الموسيقية التي تألق بها طوال مشواره الفنى، منها: إعدام ميت، ضمير أبلة حكمت، عارفة، اللقاء الثانى، غوايش، البخيل وأنا، مسألة مبدأ، صابر ياعم صابر، خللي بالك من عقلك، عفوًا أيها القانون، 100 سنة سينما، وفيها حاجة حلوة… ويبث الحفل على الهواء مباشرة عبر فضائية DMC فى تمام العاشرة من مساء اليوم.

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مهرجان Al Alamein Awards

وتشتمل الدورة الأولى من المهرجان على 12 نشاطًا ما بين الرياضي والترفيهي وحفلات خاصة لكبار الفنانين المحليين والعرب والدوليين يصل عددهم إلى 40 نجمًا، كما يشهد Show جوي لطائرات الـRc بمشاركة لاعبين محترفين وأيضًا بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، إضافةً إلى تدشين عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء بالوطن العربي.

ومع نهاية أيام المهرجان يشهد حفل Al Alamein Awards في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس حفلات لتوزيع الجوائز والتي ستُقدم بالتزامن مع التشغيل الرسمي لمدينة العلمين الجديدة.

قامات فنية في مهرجان العلمين الجديدة

شهد مؤتمر مهرجان العلمين الجديدة، حضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، أبرزهم الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، وحازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وعماد متعب نجم الأهلي السابق، والدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق، والناقد الرياضي حسن المستكاوي، والناقد طارق الشناوي.