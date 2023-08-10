الخميس 10 أغسطس 2023
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رياضة

نادٍ بلجيكي يضم حارس مرمى تشيلسي لمدة موسم

نادي تشيلسي، فيتو
نادي تشيلسي، فيتو

أتم نادي يوبين البلجيكي مع أحد لاعبي تشيلسي الإنجليزي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، اليوم الخميس، في إطار فترة الانتقالات الصيفية الجارية. 

وتعاقد النادي البلجيكي مع الحارس الأمريكي، جاجا سلونينا (19 عاما)، الذي لم يشارك في أي مباراة رسمية بقميص تشيلسي، خلال موسمه الأول مع الفريق، عقب قدومه من صفوف شيكاغو فاير.

وخاض سلونينا مباراته الأولى مع المنتخب الأمريكي الأول، في المواجهة الودية أمام صربيا خلال كانون الثاني الماضي.

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وتعاقد تشيلسي مؤخرا مع روبرت سانشيز، حارس مرمى برايتون.

ويسعى البلوز للعودة إلى منصات التتويج في الموسم المقبل، بعد أداء مخيب على كل المستويات في الموسم الماضي.

وأنهى الفريق اللندني الموسم المنصرم في المركز الـ12 بجدول ترتيب البريميرليج، برصيد 44 نقطة.

وأعلن نادي تشيلسي، عن هوية اللاعب الذي سيرتدي شارة قيادة البلوز، في الموسم الجديد بتعيين ريس جيمس قائد فريق الجديد.

قائد تشيلسي الجديد
 

وقال تشيلسي، في بيان عبر موقعه الرسمي: "نعلن أن ريس جيمس سيكون القائد الجديد لفريقنا".

وأضاف: "كان ريس أحد مشجعي البلوز في فترة الطفولة، والذي انضم إلى أكاديميتنا في السادسة من عمره، إنه الخيار الأفضل للنادي لقيادتنا داخل وخارج الملعب هذا الموسم".

وقال جيمس: "أنا سعيد للغاية لتولي القيادة والمسؤولية. أعلم أن لدي تحديات كبيرة كي أصل إلى مستوى التوقعات، لأنه كان لدينا قادة كبار هنا في الماضي، لكنني متحمس".

وتابع: "لقد كنت في تشيلسي طوال حياتي تقريبا. لقد بدأت هنا عندما كنت في السادسة من عمري وكان الانضمام للأكاديمية أمرا صعبا. لكن أن أستمر وأن أصبح قائدا، إنه شعور رائع لي ولعائلتي".

يذكر أن القائد السابق لتشيلسي، سيزار أزبيليكويتا، انتقال مؤخرا إلى أتلتيكو مدريد.

 

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي


وتقام مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الجولة الأولى من الدوري الانجليزي الممتاز، يوم 13 أغسطس، على ملعب ستامفورد بريدج “معقل الريدز”، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي


مباراة ليفربول ضد تشيلسي تنقل على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري لبث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز. 

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