الخميس 10 أغسطس 2023
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محافظات

انطلاق فعاليات الدوري الثقافي البرلماني بالشباب والرياضة بالقليوبية

الشباب والرياضة بالقليوبية،
الشباب والرياضة بالقليوبية، فيتو

نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم المدني فعاليات "مسابقة الدوري الثقافي البرلماني للطلائع  والشباب ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ"  ضمن أنشطة الخطة الصيفية لمراكز الشباب (صيف شبابنا) بمشاركة الإدارات الفرعية بالقليوبية (٨٠) مشاركا، وذلك بمركز شباب كفر مناقر التابع لإدارة بنها.

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 بدأت الفعاليات بإجراء قرعة بين المتسابقين من ٨ إدارات فرعية بنظام خروج المغلوب وتبادل المعلومات  ،  وأعضاء نموذج مجلس الشيوخ المشاركين في الدوري، المرحلة الأولى متمثلة في (الشباب_الشيوخ)، ويتكون الفريق من (٤) أعضاء من سن ١٨ سنه وحتى ٤٠ سنة يحكمها الأستاذ محمود نجيب، أما المرحلة الثانية متمثلة في (الطلائع) ويتكون الفريق من  (٤) أعضاء من النشء من سن ١٢ سنة وحتى ١٧ سنة تحكيم الأستاذ أحمد أبو غزالة وتبدأ التصفيات بين المراكز طبقا لترتيب القرعة.

تضمنت فعاليات الدوري الثقافي البرلماني أسئلة في مجال البرلمان والمعلومات العامة للشباب  (١٨ إلى٣٥ عام)، وأخرى  للطلائع  (١٢ إلى ١٨عام) ؛ وفي ختام الدوري تم تكريم الفائزين، فاز بالمركز الأول (شباب)فريق مركز "شباب أسنيت" ممثلا عن إدارة كفر شكر في ختام الدوري الثقافى البرلماني، وفاز بالمركز الأول طلائع فريق مركز شباب "كفر مناقر" ممثلا عن إدارة بنها في ختام الدوري الثقافي البرلماني، وتكريم الفائزين من الشباب من مجلس الشيوخ.

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 أوضح الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن تنفيذ مثل هذه المسابقات الثقافية تهدف إلى خلق التنافسية بين الطلائع والشباب والحث على البحث والمعرفة والقراءة والاطلاع بغرض الحصول على المعلومة وهذا سيجعلهم ينهلون من معين المعرفة ومتابعة الجديد في عالم الفكر والعلم والأدب، وهذا لاشك يساعد في بناء جيل واع مثقف متسلح بالعلم والمعرفة، والوطن أحوج ما يكون لمثل هذا الجيل الناضج.
  
يأتي تنفيذ الدورى الثقافى البرلمانى في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية وتحت إشراف الدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب، والدكتور ناصر السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، وأحمد يحيي مدير إدارة شباب بنها.

 

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الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية الدكتور محمود الصبروط الشباب والرياضة بالقليوبية مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية

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