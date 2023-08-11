زي النهاردة، سر استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية

في مثل هذا اليوم من عام 1945 وافقت قوات الحلفاء بقيادة الولايات المتحدة على استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية لتبدأ حقبة جديدة في العلاقات بين اليابان وأمريكا.

كواليس استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية

بحلول عام 1945، كانت اليابان قد تعرضت لسلسلة متواصلة من الهزائم منذ ما يقرب من عامين في جنوب غرب المحيط الهادئ.

صناعة السياسة اليابانية تركزت في يد المجلس الأعلى للحرب (تم إنشاؤه في عام 1944 من قبل رئيس الوزراء في وقت سابق كونياكاى كويزو)، وكان يضم ما يسمى بـ«الستة الكبار» وهم رئيس الوزراء، وزير الشؤون الخارجية، وزير الجيش، وزير البحرية، رئيس قائد الجيش ورئيس هيئة الأركان العامة، قائد البحرية هيئة الأركان العامة.

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استمر الصراع أربع سنوات، وتطور وضع الحرب ضد صالح اليابان كما انقلبت جميع الاتجاهات العامة في العالم ضد مصلحتها وعلاوة على ذلك، بدأت الولايات المتحدة في استخدام قنبلة جديدة أشد ضراوة، لا تحصى قدرتها على الأذى ـ القنبلة النووية.

خلفت القنبلة الأمريكية خسارة الكثير من الأرواح، وتأكدت اليابان أن استمرار الحرب يعني انهيار الأمة اليابانية وطمسها في نهاية المطاف، لهذا قرررت الاستسلام لقوات الحلفاء دون قيد أو شرط.

تباينت ردود فعل الجمهور على خطاب الاستسلام، وفضّل بعض ضباط الجيش والبحرية الانتحار على الاستسلام بينما تجمع حشد من اليابانيين أمام القصر الإمبراطوري في طوكيو وبكوا، ولاحظ المؤلف جون دوير، أن الدموع التي ذرفوها «عكست مشاعر متعددة... الكرب والندم والفجيعة والغضب من خداعهم والفراغ المفاجئ وفقدان الهدف».

بدء الاحتلال ومراسم الاستسلام

بعد أن أُعلنت اليابان قبولها بشروط الاستسلام بدأت القاذفات الأمريكية من طراز بي-32 دومينيتور المتمركزة في أوكيناوا بالقيام بمهمات استطلاعية فوق اليابان بهدف مراقبة امتثالها لوقف إطلاق النار، وجمع المعلومات لتمكين إقامة الاحتلال على نحو أفضل، والتحقق من طاعة اليابانيين، خشية أن يكون اليابانيون يخططون لمهاجمة قوات الاحتلال.

استكملت مراسم الاستسلام بتوقيع ممثلون من إمبراطورية اليابان صك الاستسلام وكان أبرزهم وزير الخارجية الياباني شيجيميتسو كما وقع الجنرال أوميزو باسم القوات المسلحة اليابانية ليضع ذلك حدا للحرب العالمية الثانية التي خلفت أكثر من 60 مليون قتيل خلال حرب استمرت نحو 6 سنوات.

كما وقعت اليابان رسميا على اتفاقية سلام مع الولايات المتحدة الأميركية منهية بذلك بشكل رسمي حالة الحرب بين الطرفين. فضلا عن ذلك، وقعت 48 دولة من قوى الحلفاء هذه المعاهدة التي كرست بشكل رسمي قبول اليابان بجميع الشروط ونهاية الاحتلال الأمريكي للأراضي اليابانية وإنشاء تحالف دائم بين الطرفين.