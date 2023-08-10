الخميس 10 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الأزهري يؤكد أهمية حفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه والمتون المختلفة في الحديث (صور)

زيارة أسامة الأزهري
زيارة أسامة الأزهري لمحافظة الأقصر، فيتو

زار الدكتور أسامة الأزهري دار الرضوان لعلوم القرآن بالساحة الرضوانية بمحافظة الأقصر، والتي تعد واحدة من أهم مقارئ القرآن وتدريس العلم في المحافظة حيث يدرس فيها المئات من طلاب العلم.

أسامة الأزهري يؤكد أهمية تعلم القرآن الكريم 

وأكد الأزهري خلال حديثه لطلاب العلم، أهمية تعلم القرآن الكريم وأحكامه، والمتون المختلفة في الحديث والعقيدة والفقه والتحلي بالخلق القرآني في معاملة الناس جميعا.


ودعا الله عز وجل أن يجعل هذه الساحة عامرة بالعلم وحفظ القرآن الكريم وقراءته قراءة صحيحة مع فهمه وتدبره، وأوصىٰ الأزهري الأطفال وطلبة العلم أن يكثروا من ذكر الله، وأن يملأوا قلوبهم بالهمة والرضا والعزيمة وأن يستشعروا قيمة وأهمية مجلس العلم.

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 مؤكدا أن هذا المجلس نعمة من نعم الله، داعيًا الله عز وجل أن يوجد منهم الأئمة والعلماء الذين يستنير بهم زمانهم، وينفعوا وطنهم، وأن يرزقهم مع العلم كمال الفهم والأخلاق المحمدية.

زيارة أسامة الأزهري للأقصر 

وقرأ طلاب العلم على  الدكتور أسامة الأزهري كتاب: (الأربعون في الأحكام) للإمام المنذري، واختتم المجلس ومنحهم الإجازة في كتاب الإمام المنذري.

يشار إلى أن دار الرضوان لتعليم القرآن في الساحة الرضوانية تولي أهمية كبيرة لتحفيظ القرآن الكريم بشكل مجاني للأطفال والكبار، حيث تستضيف أطفالا من سن ٤ سنوات، وأسست بالجهود الذاتية، ويتولىٰ الإشراف على إدارتها الشيخ حسين سليمان سبط العارف بالله تعالى الشيخ أحمد رضوان.

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أسامة الأزهري يؤكد أهمية تعلم القرآن الكريم الدكتور اسامة الازهري أسامة الأزهري الساحة الرضوانية القرآن الكريم حفظ القران الكريم محافظة الأقصر

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