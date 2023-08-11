بقيمة 1.6 مليون جنيه، حبس مسجل خطر بتهمة حيازة 240 طربة حشيش في بورسعيد

أمرت النيابة العامة بمحافظة بورسعيد بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة 240 طربة حشيش بقيمة 1.6 مليون جنيه قبل ترويجها على علائه في منطقة شرق التفريعة ببورسعيد.

كانت معلومات وردت وأكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بمحافظة الشرقية) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة (قسم شرطة شرق التفريعة) بمحافظة بورسعيد مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزته (240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلوجرامًا – مبلغ مالي).



وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,680,000) مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



يأتي ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.