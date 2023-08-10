الخميس 10 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

ليل تاي تعلن أنها على قيد الحياة وأن حسابها تم اختراقه

ليل تاي، فيتو
ليل تاي، فيتو

ليل تاي، أعلن موقع TMZ الشهير، أنه استلم بيانا، من الرابر ليل تاي، يفيد بأنها على قيد الحياة، ولم تتوف، موضحة أن حسابها علي موقع “انستجرام” تعرض للاختراق، واستخدم لنشر معلومات مضللة، وصادمة عنها وعن وفاة شقيقها.

 

ليل تاي تكذب خبر وفاتها

ونشر موقع TMZ، تفاصيل ما جاء في بيان عائلة تاي: "أريد أن أوضح أن أخي، وأنا بخير وعلى قيد الحياة، لكنني حزينة تمامًا، وأكافح حتى للعثور على الكلمات المناسبة لأقولها... إنها كانت 24 ساعة صادمة للغاية… طوال يوم أمس، تعرضت للقصف بمكالمات هاتفية لا تنتهي من حزن القلب، ومكالمات هاتفية دامعة من أحبائى جميعًا، أثناء محاولتي تسوية هذه الفوضى العارمة".

 

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واستكمل البيان موضحا ما حدث: “تم اختراق حسابي على موقع ”انستجرام"، من قبل طرف ثالث، واستخدم لنشر معلومات مضللة وشائعات عني، لدرجة أنه حتى كتابة اسمي كان خاطئًا.. اسمي القانوني هو تاي تيان، وليس" كلير هوب "كما أدعي في بيان الوفاة الكاذب".

 

تفاصيل حادث الوفاة الكاذب

أعلن منذ ساعات، وفاة نجمة الرابر ليل تاي، واسمها الحقيقي كلير هوب، عن عمر يناهز الـ ١٤ عامًا، بصحبة شقيقها، حسب ما ورد عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وفاة الرابر ليل تاي

ووصف بيان الوفاة، الذي نشر عبر موقع التواصل إنستجرام، أن وفاة نجم الإنترنت  ليل تاي، بأنها “مفاجئة، ومأساوية، غير متوقعة على الإطلاق”.

 

كما ذكر في البيان أن شقيقها جيسون تيان توفي هو الآخر، معها، وأن القضيتين تخضعان للتحقيق الآن، حيث لا تزال الظروف المحيطة بوفاة كلير وشقيقها غامضة.

 

وجاء في البيان: "بقلب مثقل نشارك الأخبار المأساوية عن وفاة حبيبتنا كلير المفاجئة والمأساوية.. كانت هذه النتيجة غير متوقعة تمامًا، وتركتنا جميعًا في حالة صدمة، وفاة شقيقها تضيف عمقًا لا يمكن تصوره إلى حزننا..خلال هذا الوقت من الحزن الشديد، نطلب التفضل بالخصوصية لأننا نحزن على هذه الخسارة الفادحة".

 

من هي ليل تاي

ليل تاي هي رابر كندية الأصل، وتعيش في أمريكا، وتحديدا ولاية لوس أنجلوس، اكتسبت شهرة واسعة على وسائل مواقع التواصل الاجتماعي عام ٢٠١٨، بعد أن نشرت مقطع فيديو تظهر فيه، وهي تتفاخر بثروتها من وهي ممسكة بحفنة كبيرة من الأموال.

Lil Tay

 

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