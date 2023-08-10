"قلبي العيل" جديد أحمد سعد وعبد الباسط حمودة (فيديو)

أحمد سعد، طرح الفنان أحمد سعد أحدث أغنياته “قلبي العيل” والتي يتعاون فيها مع المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة.

والأغنية من كلمات حسن الشافعي، وتم طرحها اليوم عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وعدد من المنصات الموسيقية.

وكان أحمد سعد طرح مؤخرا أغنية “يا ليالي” بالتعاون مع روبي وحققت الأغنية 5 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعد أيام من طرحها.

أغنية يا ليالي

وأغنية "يا ليالي" من كلمات فلبينو، ألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقي أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

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كلمات أغنية يا ليالي

وتقول كلمات أغنية يا ليالي: " يا حبيبي خلصت معاك ألاعيبي انت جميل وانا عيبي عيبي بضعف قصاد الجمال الجمال.. يا جماله قلبي الصغنن ماله شقلبت طبعه وحاله وماله متساق وراك رحال رحال.. يا ليالي اعذري استعجالي ده الغالي عالقمر وندالي غنالي غنوة حبيبي ورقصت معاه.. يا ليالي الحلو فوق في العالي وندالي والدنيا فرفشهالي غنالي غنوة حبيبي ورقصت معاه.. على بابك.. واقف قتيل على بابك انا تحت امر جنابك مالك ليه في الدلع استاذ استاذ.. على بالي ما تروحش يوم من بالي اسمك ده بالنسبالي عالي وحفظته صم خلاص وخلاص".