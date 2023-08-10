رئيس نابولي يرفض التفريط في النيجيرى أوسيمين مهاجم الفريق

كشف رئيس نادي نابولي دي لورنتيس في تصريحات خاصة لسكاي سبورت عن أن فكرة بيع النيجيري فيكتور أوسيمين غير مطروحة في الفترة الحالية، وأن مهاجم الفريق سيبقى هنا ولن يغادر.

وواصل: لدينا عروض مقدمة من العديد من الأندية أبرزها الهلال السعودي، ولكن رفضنا تماما الحديث بشأن خروج اللاعب في الصيف الحالي بأي شكل من الأشكال سنحافظ علي قوام الفريق المتوج بالكالتشيو.



وتابع "إنه متعاقد حتى يونيو 2025، ونحترم تعاقدنا وهو كذلك نحن علي صفحة جيدة مع اللاعب وطموحاتنا تناسبه.

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الهلال يسعي لضم أوسيمين

كشفت تقارير صحفية أن الهلال السعودي يصر على التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وسبق للهلال السعودي، التقدم بعرضين لضم أوسيمين بقيمة 120 و140 مليون يورو، لكن الفريق الإيطالي رفض الأمر، وطلب 200 مليون يورو.

ووفقا لصحيفة "كوريري ديللو سبورت"، فإن الهلال مستعد لرفع عرضه إلى 170 مليون يورو، للحصول على أوسيمين.

وتابعت "الهلال يخطط لإغراء أوسيمين بالحصول على راتب سنوي يصل إلى 50 مليون يورو".

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، في وقت سابق، عن محاولات نادي الهلال السعودي للتعاقد مع المهاجم النيجيري الدولي فيكتور أوسيمين من نابولي الإيطالي.

وقالت الصحيفة الفرنسية: "الهلال يواصل الضغط لضم فيكتور أوسيمين، أرسل الهلال عرضين بقيمة 120 مليون يورو و140 مليون يورو لنابولي لكن الأخير رفض العرضين".

وأضافت: "قرر الهلال تكثيف مفاوضاته لمحاولة جلب أوسيمين".

وأوضحت أن نابولي ينتظر عرضا أعلى من الهلال للموافقة على بيع أوسيمين البالغ من العمر 24 عاما.

شرط جزائي في عقد أوسيمين

وقبل أيام ذكرت صحيفة "ميرور" أن أوسيمين يريد إدراج شرط جزائي بقيمة 103.8 مليون جنيه إسترليني (نحو 120 مليون يورو) في العقد الجديد مع نابولي.

وينتهي عقد أوسيمين مع نابولي في 2025، وذكرت الصحيفة أن محادثات تجديد العقد بين روبرتو كاليندا وكيل أوسيمين ورئيس نابولي تتقدم.

لكن نابولي يريد أن تكون قيمة فسخ العقد أعلى مما يريده اللاعب، ويريد نابولي أن يصل الرقم لـ200 مليون يورو (173 مليون جنيه إسترليني).

وانضم أوسيمين لنابولي من ليل صيف 2020 مقابل 75 مليون يورو.

وسجل أوسيمين 59 هدفا وصنع 14 في 101 مباراة منذ انضمامه لنابولي.