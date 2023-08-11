الجمعة 11 أغسطس 2023
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حوادث

حبس مسجلين خطر بتهمة حيازة 700 طربة حشيش في الإسكندرية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت النيابة العامة بمحافظة الإسكندرية حبس مسجلين خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة 700 طربة حشيش قبل ترويجها على عملائهما بمنطقة العامرية.

 

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أحبطت محاولة ترويج  700 طربة لمخدر الحشيش بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية التي تقدر قيمتها بـ 4.9 مليون جنيه. 


 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (اثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة الإسكندرية) بالاتجار فى المواد المخدرة خاصةً مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة (قسم شرطة أول العامرية) بمحافظة الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.  
 

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما  700 طربة لمخدر الحشيش وزنت 70 كيلوجرامًا – مبلغ مالي.
 

وبمواجهة المتهمان بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4,900,000) مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إدراكًا من  وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

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محافظة الإسكندرية الاسكندرية العامرية النيابة العامة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قسم شرطة أول العامرية

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