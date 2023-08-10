الخميس 10 أغسطس 2023
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عقارات

تنفيذ أعمال شبكة الاتصالات الداخلية ببعض مناطق الإسكان بأكتوبر الجديدة

خطوط الاتصالات،فيتو
خطوط الاتصالات،فيتو

كشف المهندس محمد المقصود رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة عن تنفيذ أعمال شبكة الاتصالات الداخلية لعمارات مناطق غرب المطار قطاعي ا، ب من خلال الشركة المنفذة (الشركة المصرية للاتصالات) وتحت إشراف مسؤولي الجهاز، وذلك بالتزامن مع تنفيذ مسار شبكة الاتصالات الرئيسية بالشارع الستيني ١٩ كم، وذلك لتوفير خدمة الاتصالات بمختلف مناطق المدينة.

 

وأكد على سرعة أعمال التنفيذ مسار التغذية الرئيسية لشبكة الاتصالات لمناطق غرب المطار قطاعي أ، ب مع شن حملة مكبرة لضبط الأسعار ومراقبة جودة المنتجات المقدمة للجمهور.

 وقد أسفرت الحملة عن تحرير عدد (10) محاضر ما بين انتهاء صلاحية منتجات، عدم إعلان أسعار، وعدم استخراج رخصة تشغيل، وعدم وجود شهادات صحية، وتم مصادرة أكثر من 17 أنبوبة بوتاجاز بغرض الإتجار بسلع مدعمة مع الأخذ في الإعتبار أن إدارة التموين تقوم بتوفير سيارة إسطوانات بوتاجاز مدعمة على مدار يومين في الأسبوع لخدمة قاطني الكمبوند.


‎ويأتي ذلك لمحاربة الفسـاد وجشع التجار ضمن منظومة ضبط الأسواق ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، بالإضافة إلى قيام الجهاز بتنفيذ حملة لرفع الإشغالات العشوائية داخل الكمبوند، وسيتم شن مثل هذه الحملات خلال الفترة القادمة بمختلفة مناطق المدينة.

 

وعلى مستوى آخر، قال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه تم تنفيذ قرار إلغاء تخصيص وسحب قطعة أرض رقم 8 بلوك " ٢٨٠٣٢ " بالحي الثالث لعدم إثبات الجدية، وعدم سداد المستحقات المالية ولمخالفة شروط التراخيص، حيث تم تنفيذ القرار في حملة بمعاونة شرطة التعمير وشرطة المرافق.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العبور أنه بالمرور بالحى الثاني تم رصد مخالفة بالقطعة رقم 27 محلية 2 باستخدام البدروم مخزن، وتم التحفظ على الأدوات واتخاذ الإجراءات اللازمة، وكذلك القطعة 296  محلية 2 لاستخدام البدروم مخزن مخالف، وكذلك رصد مخالفة بالقطعة 1 محلية 33 لاستخدام البدروم ورشة تصنيع، وأثناء مرور الحملة بالحي الأول تم رفع الإشغالات والتعديات لمحل مخالف لشروط التراخيص.

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وأشار رئيس جهاز مدينة العبور إلى أنه بالمرور بالمنطقة الصناعية الأولى تم ضبط ومصادرة مركبة "توك توك"، ومركبة "تروسيكل" بالطريق الفاصل بين منطقة النهضة والمنطقة الصناعية الأولى.

وفي ذات السياق، قال المهندس أحمد رشاد، إنه تم شن حملة إشغالات ليلية مكبرة تحت إشراف إدارتي التنمية والأحياء، استهدفت (الحي الترفيهي ومحيط دار مصر وبازار العبور، والحي الأول، والحي الثاني،  والحي الثالث ومنطقة التبة،  والحي الرابع،  والحي الخامس، وحي الشباب، ومحيط بنزينة مصر للبترول،  والحي الثامن وإسكان المستقبل، والحي التاسع ودائري الحي،  ومنطقة ممشي وتراك الدراجات، والطريق الرئيسي للمدينة وطريق خط ١٠).

وأكد رشاد أن الحملة أسفرت عن ضبط 5 مركبات "تروسيكل" مستخدمة في نبش القمامة، وضبط 7 مركبات " تروسيكل " بيع مأكولات متنوعة، وضبط 4 سيارات مستخدمة في بيع مشروبات، وإزالة 30 فرش بيع بضائع مؤقت وبائع متجول وتم التحفظ على المهمات والأدوات المضبوطة بمقر الجهاز.

 

كما أكد المهندس أحمد علي رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة على ضرورة الإسراع فى معدلات التنفيذ المقررة لمشروع سكن بديل العشوائيات والذى يضم عدد ٩٦ عمارة بإجمالى ٣٣٦٠ وحدة وعدد ٩٦ وحدة إدارية وعدد ٩٦ محلا تجاريا بالإضافة الى مدرسة تعليم أساسي ومول تجارى ومركز طبي وحضانة. 
 

وذلك من جانب من أعمال الزراعة واللاند سكيب بمنطقة بسكن بديل العشوائيات بالحي ١٤.
 

 

كما أكد المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة متابعة أي مخالفات بمشروعات سكن مصر ودار مصر وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي والتنموي لمشروعات إسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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