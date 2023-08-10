خبير التكنولوجيا محمد هاني يكشف لغزًا جديدًا بشأن اختراق حساب فيس بوك

اختراق فيس بوك، قال محمد هاني خبير التكنولوجيا وأمن المعلومات: إن التحديثات الدورية الأخيرة التي يقوم بها "فيس بوك" قد تتسبب في مشكلات تقنية غير مقصودة مثل إرسال طلبات الصداقة عند بحث المستخدم أو دخول إلى حساب الصفحة الشخصية لمستخدم آخر.

مشكلة الخصوصية والأمان على فيس بوك

وأوضح أن ما يقلق ويمثل خطرًا لمشتركي "فيس بوك" وكل من يمتلك حسابا علي فيس بوك تلاشي الخصوصية والأمن علي المنصة، خاصة مع كثرة الأعطال التقنية خلال الفترة الأخيرة.

Advertisements

مراجعة أصدقاء فيس بوك



ونصح "هاني" بضرورة مراجعة الأصدقاء علي الحساب الشخصي، وحذف الأشخاص المجهولين وغير المعروفين، وتغيير كلمة السر، وقفل الملف الشخصي، وعدم محاولة البحث عن أشخاص غير معروفين.



خطورة طلبات الصداقة الجديدة

وشدد على ضرورة عدم قبول طلبات الصداقة الجديدة خاصة من الأشخاص غير المعروفين لعدم الوقوع في مشكلة اختراق الحساب علي فيس بوك.



اتفاقيات الخصوصية

وأشار إلى أنه يتعين على مستخدمي فيس متابعة تغير اتفاقيات الخصوصية والأمان الخاصة بالحساب للحماية من الاختراق.



تطوير فيس بوك

من جانب آخر أشار إلي أن فيس بوك تعتزم جعل نسختها تتلاءم وتتناسب مع تقنية الذكاء الاصطناعي المسماه LLaMa 2 منافسه لـChatGPT بل ومجانية للباحثين والشركات لاستخدامها في الوصول إلى المزيد من أدوات الذكاء الاصطناعي واستخدامها للتجربة وذلك لإنشاء محتوى جديد بما في ذلك النص والصوت والصور ومقاطع الفيديو.

في وقت سابق، ترك المدير التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرج، زوجته في حالة من الغضب الشديد، بعدما شيّد هيكل حلبة مثمن الأضلاع في فناء منزلهما، في خطوة يبدو أنها تأتي تمهيدا لنزال مرتقب مع منافسه، مالك موقع "إكس" (تويتر سابقا)، إيلون ماسك.

ففي يونيو الماضي، أعرب إيلون ماسك عن رغبته في المشاركة في نزال ضد زوكربيرج.

في المقابل، لم يرفض زوكربيرج العرض، بل إنه طلب من منافسه اقتراح مكان للنزال.

في يوليو الماضي، نشر زوكربيرج صورة له مع بطلين في الفنون القتالية المختلطة، وبدا فيها مارك مفتول العضلات.

ويبدو أن زوكربيرج اتخذ خطوة إضافية على طريق المواجهة، ببناء الحلبة.

لكن زوجته بريسيلا تشان عبرت عن غضبها إزاء الأمر.

نشر مارك لقطة شاشة تظهر الحوار بينه وبين زوجته على تطبيق "واتساب".

زوكربيرج: هل شاهدتِ الأوكتاغون (الشكل المثمن الأضلاع)؟

فقالت: نعم شاهدته بالفعل.

رد زوكربيرج إنه يبدو مذهل.

لكن الغضب بدا واضحا على زوجته التي قالت إنها عملت على رعاية العُشب لمدة عامين.

وتقول صحيفة "ديلي ميل" إن زوكربيرج تدرّب مع ألكسندر فولكانوفسكي، وعبّر الأخير عن إعجابه بقدرته.

وقال رئيس الشركة الأمريكية للترويج لفنون القتال المختلطة، دانا وايت، إنه يتوقع أن يعمل على تسويق نزال زوكربيرج وماسك.

وأضاف أنه بوسع هذين الرجل جمع مئات الملايين من الدولارات للأعمال الأخيرية، "فليس ضروريا أن تكون معجبا بفنون القتال المختلطة حتى تهتم بهذا النزال المرتقب".