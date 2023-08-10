تواصل أعمال إصلاح خط المياه أمام الكلية الحربية (صور)

تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أعمال الإصلاح كسر بخط المياه قطر 1200مم أمام سور الكلية الحربية بشارع عبد الحميد بدوى، وكان قد انتقل إلى موقع الأعمال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والمهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، وعدد من القيادات الفنية والتنفيذ بالشركة.

ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة بعدد من الشفاطات لسحب المياه، وبدء أعمال الإصلاح من خلال الأطقم الفنية والصيانة.

وكانت الشركة قد أعلنت عن انقطاع المياه عن مناطق مساكن شيراتون – الملتقى العربي – بعض مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر)، وأعربت الشركة – فى بيان لها - عن اسفها عن هذا العطل المفاجئ الخارج عن إرادتها وأنها تبذل قصارى جهدها لإنهاء اعمال الإصلاح فى أقل فترة زمنية ممكنة.

وأوضحت توفير سيارات مياه الشرب النقية للمناطق المتأثرة، وفى حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.

تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، معدلات الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موجها بسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة وتذليل أي عمليات تواجه عمليات التنفيذ لدخول تلك المشروعات الخدمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بسرعة نهو كافة الأعمال للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





جاء ذلك أثناء انعقاد اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبحضور كلا من الدكتور صلاح بيومي واللواء عاصم شكر نائبا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، ورؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الجمهورية.

Advertisements

وشدد رئيس الشركة القابضة بضرورة تنفيذ توجيهات وزير الإسكان والمرافق باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية فى جميع مواقع العمل، والتنبيه على المقاولين باتباع الارشادات والإجراءات الصحيحة، للحفاظ على العاملين والمواطنين، وتكثيف خطط التوعية التي تستهدف العاملين والمواطنين على حد سواء فى هذا المجال.

وتابع المهندس ممدوح رسلان، خطط تركيب العدادات مسبقة الدفع، وتقليل الفاقد، والخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، مؤكدا دور لجان TSM فى المتابعة والتفتيش بشكل مخطط أو مفاجئ على محطات مياه الشرب والصرف الصحي لمتابعة حالة المحطات، والتأكد من اتباع إجراءات التشغيل القياسية، وضرورة اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية في المحطات ومواقع العمل، وتوفير مهمات الحماية المدنية، ضمن خطة الشركة في الحفاظ على الأصول وإطالة العمر الافتراضي لها.

وناقش معدلات تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد والمد والتدعيم، ومناقشة موضوعات الخطة الاستثمارية وموقف تركيب العدادات مسبقة الدفع للجهات الحكومية، وخطط التشغيل والصيانة، ومشروعات التمويل الأجنبي، ومشروعات المد والتدعيم، وتحلية مياه البحر.

ووجه المهندس ممدوح رسلان، رؤساء شركات المياه بأهمية الاعتماد على المكون المحلى في مجال صناعة مياه الشرب والصرف الصحي بما يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، في إطار توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بضرورة توطين الصناعة المحلية.

وأكد أهمية الالتزام بخطط الصيانة ووضع تصور لزيادة معدلات الاستهلاك خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة الشديدة، مشيرا إلى التعاون المستمر بين شركات المياه بمختلف المحافظات للتعامل مع الأزمات.