العثور على مخلوق جديد بـ 20 ذراعا في القارة القطبية الجنوبية

نجح العلماء والباحثون في اكتشاف مخلوق جديد له 20 ذراعا بالقرب من القارة القطبية الجنوبية، وذلك باستخدام شباكهم بعد وضعها في مياه المحيط الباردة.



اكتشاف مخلوق غريب ب20 ذراع



وذكرت وسائل إعلام محلية أن العلماء كانوا يبحثون عن مجموعة من الحيوانات البحرية "النادرة" المعروفة باسم Promachocrinus، أو نجوم ريش القطب الجنوبي.

وتجدر الإشارة إلى أن نجوم ريش القطب الجنوبي هي حيوانات "كبيرة" يمكن أن تعيش في أي مكان من 65 قدما إلى 6500 قدم تحت الماء "ويختلف شكلها" عند السباحة.

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وخلال استطلاعاتهم، جمع الباحثون 8 نجوم ريشة ذات شكل جسم مميز واكتشفوا نوعا جديدا، باسم Promachocrinus fragarius، أو نجمة ريش الفراولة في القطب الجنوبي.

وذكرت الدراسة إن نجمة ريش الفراولة في القطب الجنوبي لها 20 ذراعا متفرعة من جسمها المركزي "الشبيه بالفراولة".

يمكن أن يتراوح لونه من "أرجواني" إلى "ضارب إلى الحمرة الداكنة". لم يقدم الباحثون قياسات للحجم الكلي للحيوان.

وتظهر الصور أن الأنواع الجديدة لها نوعان من الملحقات. تبدو أذرعها السفلية الأقصر مخططة ووعرة تقريبا، بينما تبدو أذرعها العلوية الأطول مصقولة بالريش وناعمة.

أطلق الباحثون على هذا النوع الجديد "فراولة" بسبب "تشابه شكل (الجسم).. مع الفراولة"



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