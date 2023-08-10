الخميس 10 أغسطس 2023
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حوادث

السيطرة على حريق في ميكروباص بالخانكة

حريق بسيارة بالخانكة،
حريق بسيارة بالخانكة، فيتو

اشتعل حريق في سيارة ميكروباص، قبل قليل، بمدينة الخانكة في القليوبية، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد النيران دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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تلقى اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا باشتعال حريق بسيارة ميكروباص في مدينة الخانكة.

 

وتم على الدفع بسيارة إطفاء لمحل الواقعة، وتبين اشتعال النيران بسيارة ميكروباص، وسيطر رجال الحماية المدنية على النيران دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

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جهود الحماية المدنية في التعامل مع الحرائق

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

 

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري. 

 

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

 

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

 

ويتم تركيب نظام الإنذار الاتوماتيكي أو التلقائى فى المبانى وتستخدم أنظمة الإنذار الأتوماتيكية فى الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

 

 

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تموين القليوبية وزير الداخلية مساعد وزير الداخلية مدينة الخانكة

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