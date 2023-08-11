من المعروف قطعا أن الدعاء من أفضل القربات إلى الميت، لما ورد في الحديث الشريف: «إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عنْه عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له»،. والدعاء لا يحتاج إلي الكثير من الأموال والأعمال، فهو فقط لهج باللسان مع إخلاص النية في الدعاء وسؤال الرحمة والمغفرة للميت ذكرا كان أو أنثي، وبرغم أنه لم يرد في الشرع الحنيف ولا في السنة الشريفة أدعية مخصوصة لهذا الأمر إلا أننا جمعنا لكم أفضل أدعية للأم والزوجة والبنت والأخت المتوفاة فإلي التفاصيل.

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الدعاء للأموات

أدعية للأم المتوفاة

اللهم ارحم أمي بقدر اشتياقي لها، اللهم انزلها منازل الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، اللهم إنها كانت تشهد أنك لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم بها فارحمها بهما، اللهم ارحمها رحمة تسع السماوات والأرض

اللهم اجعل قبرها في نور دائم لا ينقطع، واجعلها في جنتك آمنة مطمئنة يا رب العالمين، اللهم جاز أمي عن الإحسان إحسانا، وعن الإساءة عفوا وغفرانا.

اللهم إن أمي نزلت بك وأنت خير منزول بها، وأصبحت فقيرة إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابها، اللهم إن كانت محسنة فزد في حسناتها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها، اللهم املأ قبر أمي بالرضا والنور، والفسحة والسرور اللهم أفسح لها في قبرها مد بصرها، وافرش قبرها من فراش الجنة.

اللهم ارحم أمي التي رحلت من الدنيا دون أن تودعني، واشتاقت لها روحي ولم تجدها، ربي ارحم من نام بأحضان التراب وارحم وحدته يا أرحم الراحمين، اللهم أبدل أمي دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وأدخلها الجنة، وأعذها من عذاب القبر، ومن عذاب النار.

اللهم أطعم أمي وأبي من الجنة، واسقهما من شراب أهل الجنة، وأرهما مكانهما من الجنة، وقل لهما: ادخلوا من أي باب تشاؤون برحمتك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين.

اللهم اجعل قبر أمي روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار.

ربي إن أمي ليست معي، ولكنها في قلبي وفي دعائي، انتقلت إلى جوارك يا من أنت أحسن من أكرمها وأحسن جوارها، اللهم عاملها بما أنت أهله، ولا تعاملها بما هي أهله. اللهم اجعل عن يمينها نورا، حتى تبعثها آمنا مطمئنا في نور من نورك.

الدعاء للأموات

دعاء للزوجة المتوفاة

اللهم ارحم من عز علي فراقها، اللهم إنها أغلى من فقدت فارحمها برحمتك واجمعني بها يا رب العالمين، اللهم اجزها عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوا وغفرانا، اللهم اغفر لها، وارحمها، وثبتها عند السؤال، اللهم اجعل نبينا وحبيبنا محمد -صلى عليه وسلم- يشفع لها عندك، وأدخلها الجنة بجودك وإحسانك يا كريم.

اللهم آتها رحمتك ورضاك، وقها فتنة القبر وعذابه، وآتها برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثها إلى جنتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلها سيدة من سيدات أهل الجنة، إلهي ومولاي، أرزقها الجنة من غير حساب ولا سابق عذاب.

اللهم ارفع درجتها، وأفسح قبرها، واجعله روضة وبستانا، واغفر لها وارحمها. اللهم اغفر لها، وارحمها، وأكرم نزلها، ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اجعل قبرها بستانا في نعيم دائم تحت ظل عرشك الكريم.

اللهم أنت الكريم، ارزقها لذة النظر لوجهك الكريم، تحت ظل عرشك الكريم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا رزاق يا كريم، اجعل أمي من أهل الجنة، وارفع درجتها واجعلها في عليين، اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء فارحمها رحمة تطمئن بها نفسه، وتقر بها عينها.اللهم إنا نسألك أن ترزقها الثبات عند السؤال، وأن تثقل موازينها وتتجاوز عما كان منها.



اللهم إنا نتوسل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمها ولا تعذبها، وأن تثبتها عند السؤال، اللهم إنها نزلت بك وأنت خير منزول به، وأصبحت فقيرة إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها، اللهم شفع فيها نبينا ومصطفاك، واحشرها تحت لوائه، واسقها من يده الشريفة شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا.

رب هب لفقيدتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.



اللهم أسكنها فسيح الجنان، واغفر لها يا رحمن، وارحمها يا رحيم، وتجاوز عما تعلم يا عليم.

اللهم اعف عن ميتنا واغفر لها وارحمها وأنت خير الراحمين.اللهم إنها كانت من السائرين على نهج نبيك المقتدين بسيرته فاكتب لها يا رب نوال شفاعته والفوز برضوانك وجنتك.



اللهم إن كانت محسنة فزد من حسناتها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها، اللهم أرحها وأرح روحها، واجعل السكينة تملأ صدرها، اللهم اسكنها الجنة وارزقها نعيمها الذي لا ينضب، اللهم املأ قبرها رحمة ونورا، ورضا وسرورا، أنزل عليها السكينة يا رزاق يا ودود، اللهم ارزقها الجنة، اللهم ارزقها الفردوس الأعلى، اللهم اجعلها جارة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وارزقها لذة النظر لوجهك الكريم.



اللهم ادخلها جنتك، من غير حساب، ولا سابق عذاب، يا منان يا كريم.اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وأدخلها الفردوس الأعلى من الجنة، ونجها من عذاب النار وعذاب القبر.

اللهم برحمتك أستغيث، وأدعوك أن ترحمها، وتغفر لها، وأن تتولاها وتجعل قبرها روضة من رياض الجنة.



اللهم ارحمها وعوضها عن ألمها بجنتك التي عرضها السماوات والأرض.اللهم اجعل نسائم الجنة تهب عليها يا رحيم. اللهم أمطرها برحمتك واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم إنها كانت طامعة في رضاك، طامعة في جنتك، فأدخلها الفردوس الأعلى من الجنة، واجعلها في زمرة الشهداء والصديقين.

الدعاء للأموات, فيتو

دعاء للبنت والأخت المتوفاة

اللهم ارحمها فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض عليك، اللهم أرحمها من عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم بيض وجهها يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم يمن كتابها، ويسر حسابها، واملأ قبرها رضا ونورا، وفسحة وسرورا.



اللهم يا بديع السماوات والأرض، يا أحد يا صمد أعطها من خير ما أعطيت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، عطاء ما له من نفاد من مالك خزائن السموات والأرض، عطاء عظيما من رب عظيم، عطاء أنت له أهل، عطاء يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك

اللهم اسقها من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا، اللهم يمن كتابها، ويسر حسابها، وثقل بالحسنات ميزانها، وثبت على الصراط أقدامها، وأسكنها في أعلى الجنات بجوار حبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم.



اللهم إنها في كفالتك وضيافتك، فارحمها، ووسع نزلها، وأكرم مدخلها، واجمعنا بها في مستقر رحمتك، اللهم ثبتها بالقول الثابت، وارفع درجتها، واغفر خطيئتها، وثقل موازينها.



اللهم اكتبها عندك من الصالحين والصديقين والشهداء والأخيار والأبرار، اللهم ارحمها تحت الأرض، واسترها يوم العرض، ولا تخزها يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

اللهم عاملها بما أنت أهله، ولا تعاملها بما هي أهله، اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وذرية خيرا من ذريتها، وزوجا خيرا من زوجها، وأدخلها الجنة بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين.



إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار.