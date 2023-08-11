الجمعة 11 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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دين ودنيا

فضل المواظبة على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

سورة الكهف، فيتو
سورة الكهف، فيتو

سورة الكهف، تُمثّل سورة الكهف منهجًا قويمًا في حياة المسلم، فهي سبب للسعادة والراحة والطمأنينة، كما أنها وقاية للمسلم من فتن الدنيا، فالحياة الدنيا فانية، وإلى زوال ونجدها تذكّر المؤمن بالحياة الآخرة، ويوم الحشر والحساب، والفائز حقًا هو من جعل حياته لله تعالى والتزم الإيمان والتقوى.

والكهف سورة مكية تنتصف القرآن الكريم، وهي السورة الثامنة عشرة في ترتيب القرآن الكريم.

لماذا سميت الكهف بهذا الاسم ؟

وسمّيت بسورة الكهف إشارة لأصحاب الكهف الذين ثبتوا على عقيدتهم، وفرّوا بإيمانهم إلى الله -تعالى- من ظلم الظالمين فآواهم الله عز وجل وحفظهم وشملهم برحمته وعنايته.. فلذلك نجد السورة تركّز على أمر مهم؛ وهو تأسيس العقيدة الإسلامية الراسخة الصحيحة من خلال بيان أثرها العظيم في حياة الإنسان.

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وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة 

وتُقرأ سورة الكهف يوم الجمعة، ولا فرق بين أن تكون قراءتها ليلًا أو نهارًا، ومن قرأها كانت له نورًا بين الجمعتين، كما نُقل عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - أنّه قال: (من قرأ سورةَ الكهف في يوم الجمعة، أضاء له من النور ما بين الجمُعتَين).

فضل قراءة سورة الكهف

ولقراءة سورة الكهف فضائل وحِكمٌ عديدة، وفيما يأتي بيانٌ لها بشكلٍ مفصّلٍ:

نزول السكينة: فقد كان صحابي يقرأ سورة الكهف وفي بيته دابّة؛ فجعلت تضطرب وتتحرّك، فتوجّه بالدعاء إلى ربّه بأن يسلّمه من الدابة، فإذا بسحابة قد غشيته، فروى ذلك لرسول الله، فبيّن له الرسول أنّ القرآن الكريم من أسباب حلول السكينة، أي إن السحابة هي السَّكينة والرحمة، ويقصد بذلك الملائكة، لِذا اضطربت الدابة لرؤيتهم، وهذا دليلٌ على فضل قراءة القرآن وأنه سببٌ لنزول الرحمات والسكينة وحضور الملائكة.

وروى الإمام مسلم في صحيحه: (قَرَأَ رَجُلٌ الكَهْفَ، وفي الدَّارِ دَابَّةٌ فَجَعَلَتْ تَنْفِرُ، فَنَظَرَ فَإِذَا ضَبَابَةٌ، أَوْ سَحَابَةٌ قدْ غَشِيَتْهُ، قالَ: فَذَكَرَ ذلكَ للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: اقْرَأْ فُلَانُ، فإنَّهَا السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ عِنْدَ القُرْآنِ، أَوْ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ).

النور يوم القيامة

وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: (من قرأ سورةَ الكهفِ كانت له نورًا إلى يوم القيامة).

العصمة من الدجال

إذ إنّ فتنته عظيمة، وما من نبيٍ إلا وحذّر قومه منه، وقد قيل إنّ العصمة تتحقّق بقراءة أوائل آيات سورة الكهف دون تحديدٍ، وقيل إنّها بأول ثلاث آياتٍ، وقيل تتحقّق بآخر عشرة آيات، وقيل بأول عشرة، ومع ذلك فمن الأفضل أن تُحفظ السورة كاملة وتُقرأ، فإن تعسّر فعشرة أياتٍ من أولها وعشرة من آخرها، وإلّا فالعشرة الأولى فقط، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (مَن حَفِظَ عَشْرَ آياتٍ مِن أوَّلِ سُورَةِ الكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ).

وهذا دليلٌ على فضل قراءة القرآن وأنه سببٌ لنزول الرحمات والسكينة وحضور الملائكة، روى الإمام مسلم في صحيحه: (قَرَأَ رَجُلٌ الكَهْفَ، وفي الدَّارِ دَابَّةٌ فَجَعَلَتْ تَنْفِرُ، فَنَظَرَ فَإِذَا ضَبَابَةٌ، أَوْ سَحَابَةٌ قدْ غَشِيَتْهُ، قالَ: فَذَكَرَ ذلكَ للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: اقْرَأْ فُلانُ، فإنَّهَا السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ عِنْدَ القُرْآنِ، أَوْ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ).

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