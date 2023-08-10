الخميس 10 أغسطس 2023
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رياضة

5 حراس ضمن حسابات ريال مدريد لتعويض كورتوا

تيبو كورتوا، فيتو
تيبو كورتوا، فيتو

تعرض نادي ريال مدريد ضربة قوية، بعد إعلان إصابة الحارس تيبو كورتوا، بقطع في الرباط الصليبي للركبة، والذي سيبقيه خارج الملعب خلال الأشهر المقبلة.

 

وسيكون من الصعب على الحارس البلجيكي اللعب هذا الموسم، وسيغيب 9 أشهر على الأرجح، لذلك يجب على النادي الأبيض أن يتصرف سريعا لتغطية هذا المركز.

 

5 حراس مرمى لتعويض كورتوا

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا"، فإن هناك خيارات محدودة في ريال مدريد لتعويض كورتوا، خصوصا مع انتقال أندري أونانا إلى مانشستر يونايتد، وروبرت سانشيز إلى تشيلسي، ودافيد رايا إلى آرسنال ويان سومر إلى إنتر ميلان.

 

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وأضافت الصحيفة، أن حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق دافيد دي خيا، هو الاسم الأول على لائحة الفريق، خصوصا أنه غير متعاقد حاليا مع أي فريق، لا سيما وأنه لن يكلف ريال مدريد أي رسوم انتقال.

 

الاسم الثاني على اللائحة هو حارس تشيلسي كيبا أريزابالاجا، لكن البايرن بدأ بالفعل محادثات للتعاقد مع الحارس الإسباني، الذي انضم إلى الفريق اللندني قبل عدة مواسم مقابل 80 مليون يورو.

 

ويظهر أيضا على اللائحة، حارس اشبيلية والمنتخب المغربي ياسين بونو، وحارس فالنسيا جيورجي مامارداشفيلي، حيث يطلب النادي الأول 20 مليون يورو للتخلي عن نجمه، فيما يطالب الثاني بما لا يقل عن 15 مليون يورو لحارسه الجورجي.

 

الخيار الأكثر تعقيدا هو دومينيك ليفاكوفيتش، الحارس الدولي الكرواتي الذي تألق في كأس العالم 2022، والذي ما يزال في دينامو زغرب، وكانت لديه عدة خيارات للرحيل، لكن النادي رفض التخلي عنه بأقل من 12 مليون يورو.

 

إصابة تيبو كورتوا بالصليبي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تفاصيل إصابة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا خلال تدريبات الفريق قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الجديد.

 

 وقال بيان ريال مدريد عبر الموقع الرسمي: ‏بعد الفحوصات التي أجريت على تيبو كورتوا، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى وسيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة.

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