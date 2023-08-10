الخميس 10 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وكيل تعليم الجيزة يكشف أسباب تأخير تشغيل مدرسة 1185 بحدائق أكتوبر

مناقشة تأخير تنفيذ
مناقشة تأخير تنفيذ مدرسة بحدائق أكتوبر

كشف أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أسباب تأخر تشغيل المدرسة التجريبية  بمشروع ١١٨٥ للإسكان الاجتماعي بحدائق أكتوبر أن المدرسة لم يتم تسليمها من جهاز حدائق أكتوبر إلى هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة حتى الآن. 

 

مشكلة الأسرة القاطنة بمشروع ١١٨٥ للإسكان الاجتماعي بحدائق أكتوبر

جاء ذلك استجابة للشكاوى الواردة لمبادرة من علمني حرفًا والتي تلقتها المبادرة من بعض الأسرة القاطنة بمشروع ١١٨٥ للإسكان الاجتماعي بحدائق أكتوبر. 

 

المدارس التجريبية في الجيزة

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن المديرية تتابع مشروع المدرسة نظرًا لأهميتها وكونها تساهم في تخفيف العبء على المدارس التجريبية في المناطق المحيطة.

 

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الانتهاء من أعمال تسليم مباني المدرسة من جهاز حدائق أكتوبر

وأكد أنه فور الانتهاء من أعمال تسليم مباني المدرسة من جهاز حدائق أكتوبر إلى هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة سيتم العمل فورًا على تجهيز المدرسة بالأثاث اللازم لتدخل الخدمة التعليمية. 

 

المدرسة تدخل الخدمة التعليمية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن المديرية لا تدخر جهدا في سبيل ذلك، موجهًا رسالة طمأنة لأولياء الأمور بأن المدرسة سوف تدخل الخدمة التعليمية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد. 

جانب من الاجتماع

وشدد على أنه يتابع بنفسه الأمر مع مسئولي إدارة حدائق أكتوبر ومسئولي التخطيط بالمديرية والأبنية التعليمية بالجيزة من أجل إنهاء إجراءات عمل المدرسة في القريب العاجل. 

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من جهتها، وجهت فاطمة نوح مؤسس مبادرة من علمني حرفًا رسالة شكر لمدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة على سرعة الاستجابة. وأكدت ثقة المبادرة والمجتمع التعليمي بالجيزة في قيادات مديرية التربية والتعليم وبذلهم أقصى جهد لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب وأولياء أمورهم والمعلمين بالجيزة.

 

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