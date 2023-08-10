تفسير صادم لـ رؤية الساحر في المنام

تفسيررؤية الساحر فى المنام، المعروف عن الساحر أنه هو الشخص الذي يتمتع ببعض المهارات المميزة وكثير من الأشخاص لا يحبون الساحر ويعتبرونه كاذب ومخادع ومع ذلك له معجبون فى مختلف أنحاء العالم فهو الذى يخدع البصر ويجعله يرى ما يريد هذا فى الواقع، أما رؤية الساحر في المنام فله العديد من التفسيرات المختلفة.

تفسير رؤية الساحر في المنام لابن سيرين

أجمع علماء التفسير ومن بينهم العالم ابن سيرين على أنَّ رؤية الساحر في المنام هي رؤيا غير محمودة ولا تحمل الخير على الإطلاق، حيث أنَّها تشير إلى الرّجل الفتَّان، وقد تكون إشارةٌ على وقوع الضرر والشر بالرائي الذي رأى الساحر في منامه أو رأى جماعةً من السحرة.

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والسحر في المنام فتنةٌ وغرور. فمن رأى الساحر يعقد له سحرًا، أو رأى أنَّه يسحر: فإنَّه يُفرَّق بينه وبين زوجته بالباطل، والسحر في المنام يدل على الكفر، والساحر رجلٌ كافرٌ يسعى لإشعال الفتنة.

وقد تكون رؤية الساحر في المنام مجرد أضغاث أحلام وما هي إلا أوهامٌ عقليةٌ ناتجةٌ عن التفكير الزائد في أمور السحر أو الشخص في شخصٍ أنَّ له يدٌ في التعامل بالسحر والشعوذة، أو هي تخيلاتٌ نتجت من أوهامٍ لدى الرائي بأنَّ هناك من يعمل له السحر لوجود ساحرٍ أو سحرةٍ يعرفهم.

ومن رأى أنّه مسحورٌ أو يُسحر: فإنَّ الساحر فتنةٌ وكيد. ومن رأى الساحر وهو يتعامل مع الجن فإنَّ الشر أقوى وأشد، أمَّا من يرى في منامه أنَّه يقاوم السحر أو يهرب من ساحر أو يضربه، كان لك علامةٌ على نجاة الرائي من شرٍ كاد أو يوقع فيه أو يصيبه، أو هو سحرٌ كاد أن يصيبه.

ومن رأى نفسه كأنّه الساحر يعقد السحر أو يتعامل مع الجن ليسحر غيره فإنَّ ذلك دليلٌ على ارتكاب الرائي لذنبٍ عظيم يوجب عليه أن يستغفر الله عزَّ وجل ويتوب عمَّا قد يبذر منه من اعمال.

وقد تدل رؤية الساحر على أنَّ هناك شخصًا فاسدًا قريبٌ من الرائي، ومن رأى ساحرًا يدِّعي أنَّه يعلم الغيب أو يدَّعي أنَّه على خُلُقِ عظيم؛ فهي دلالة على وجود شخصٍ ضالٍ في حياة الرائي يجعله يتبع طريق الضلال.

والذي يرى في منامه أنَّه ساحرٌ له القدرة على فك السحر أو عمله، أو رأى نفسه يقاوم سحر الساحر؛ فإنَّه رجلٌ حكيمٌ يأتيه النَّاس من كلِّ مكانٍ لأخذ مشورته، ذلك أنّه صاحب رأيٍ لديهم.

ومن رأى أنَّه قد صار مشعوذًا وجلس في مكان الساحر أو بين جماعةٍ من السحرة ليقوم بعمل السحر، فإنَّه رجلٌ يأتي المحرمات من الأعمال، وفي تفسير رؤية الساحر جاء أنَّه من رأى السحر على عتبة بيته وكان يعرف الساجر فدلالة ذلك على لهوه وتركه لقراءة القرآن، ومن رأى الساحر وهو يدفه السحر في المقابر فإنّ ذلك دليلٌ على كثرة الفتن والشرور.

ومن رأى الساحر يرافقه في منامه، أو رأى جماعة من السحرة وهو يحيطونه؛ فدلالة ذلك على كثرة ما يحيط الرائي من الفتن والتي يكاد أن يقع بها، كما وقد تكون رؤية الساحر في المنام للرائي تحذيرًا له لعِظَمِ ما أصاب نفسه من كبرياءٍ وغرور لا سبب له ولا مبرر.

تفسير رؤية الساحر في منام العزباء

ورؤية الساحر في منام العزباء أحد أكثر الأحلام التي تسبب القلق والرعب لها، ذلك أنَّها قد ترى تعرضها لسحرٍ يمنعها من الزواج، او إعداد العلاقات الوطيدة، وبذلك فإنَّ تفسير رؤية الساحر في المنام للعزباء يحمل الدلالات التالية:

وإذا وجدت العزباء الساحر في منامها فذلك إشارةٌ إلى وجود شخصٍ كاذبٍ فتَّان يحاول أن يوقع بها في المحرمات، ولا يُمكنها كشفه أبدًا، وإن كان هذا الشخص قد ارتبط بها في علاقةٍ ما فإنَّ شرًا سوف يقع بها.

ورؤية السحر في منام العزباء يشير إلى أنَّها تفتقر لحكمةٍ التَّصرف وحنكة الرأي، وذلك من أجل التخطي السليم لمشكلاتها التي سوف تواجهها في الحياة، فهي لا تستعمل الفِكر المنطقي في التفكير والتدبير.

وفي تفسير رؤية الساحر للعزباء في المنام ورد أنَّه إذا رأت البنت أن الساحر أو المشعوذ يقوم بعقد السحر أو عمل سحرٍ ما فذلك دليلٌ على وجود شخصٍ في حياتها يراودها عن نفسها إن كان السحر يُجهَّز لها.

أمَّا إن كان الساحر يجهز السحر لفتاةٍ عزباء غير صاحبة الرؤيا فإنَّ ذلك يشير إلى العدد الكبير من المخادعين الذين يحيطون بالعزباء في حياتها ويحاولون أن يوقعوها في الشر.

وخير ما يُرى في تفسير الساحر للعزباء في المنام أنّ يتم فك السحر الذي تمَّ عقده لها دون أن ترى الساحر؛ فهذا يشير إلى قدرة الفتاة على تجاوز المحن والصعاب، وعدم وقوعها في الخداع.

وتعدُّ رؤيا السحر في منام العزباء إشارةٌ إلى سوء التدبير، وسذاجة الإدارة، وعدم القدرة على تحمل المسؤوليات.

تفسير رؤية الساحر في منام المتزوجة

وإذا رأت المتزوجة الساحر في منامها فيه إشارةٌ إلى أنَّ هناك شخصًا ما يحاول أن يوقع بها ويكذب عليها، كما وقد يجهز لها هذا الشخص المكائد والفتن في الواقع، أمَّا تفسير السحر للمتزوجة في المنام فهو يشير إلى شديد جهلها في حياتها، وقلة حيلتها، وقد يشير إلى وقوع الفرقة بينها وبين زوجها.

معنى الساحر في حلم المرأة المتزوجة يشير أيضًا إلى كثرة ما يقع بينها وبين زوجها من خلافاتٍ وفتنٍ وضغينة، مع ما يملأ حياتهم من سوءٍ في الأحوال المعيشية من حيث الفقر والهم والشعور بالضِّيق.

وإن رأت المتزوجة الساحر وكان زوجها أو أحد أفراد عائلتها؛ فذلك دلالته على توالي ما تقع به الفتاة من أزماتٍ ومشاكل.

ومن ناحية أُخرى فإن الرائية المتزوجة إن شاهدت ساحرًا يعمل لها سحرًا وكان تعرف شكله فهذا يشير إلى أنَّ شخصًا ما يحاول التقرب والتودد لها ليوقع بها الشر والبطلان بأن يراودها عن نفسها.

عندما ترى المرأة المتزوجة الساحر وهو يضع لها السحر في وسادتها أو تحت منزلها، فهذا دليلٌ على أنّها تنال المال من مصدرٍ حرام، كما وتعبِّر ذات الرؤيا عن حال الزوجان مع العبادات من صلاةٍ وطاعةٍ.

تفسير رؤية الساحر في منام الحامل

والحامل التي ترى الساحر في المنام وهو تعرفه فإنَّها تتعرف على رجلٍ منافق، سوف يتحدث عنها بالسوء في غيابها، وإن رأت الحامل السحر في المنام فهي تشعر بالخوف من الولادة بشكلٍ كبير والله اعلم.