الخميس 10 أغسطس 2023
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رياضة

تفاصيل زيارة محمود الخطيب للأكاديمية البحرية (صور)

محمود الخطيب، فيتو
محمود الخطيب، فيتو

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي علي زيارة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وذلك لبحث سبل التعاون وتحقيق أقصي استفادة ممكنة علي المستوي الرياضي.

وتعتبر الأكاديمية مرشحة لاستضافة واستقبال معسكر الإعداد بفرق النادي المختلفة في الفترة المقبلة، وكان في استقبال الخطيب  الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة.

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تفاصيل زيارة الخطيب للأكاديمية البحرية 

وحضر اللقاء الدكتور مير عبد الفتاح حمزة - نائب رئيس الأكاديمية للتطوير المؤسسي والرقمنة،    الدكتور  نيفين محمد يوسف الصغير عميد كلية الإدارة والتكنولوجيا - فرع العلمين، الدكتور  محمد نبيل الشايب - عميد شئون الطلاب فرع العلمين الدكتور  أحمد محمد غزال - المدير التنفيذى لرابطة الخريجين.

ورحب الدكتور إسماعيل عبد الغفار بالكابتن محمود الخطيب، معربًا عن تقديره لتلك الزيارة، فيما أشاد رئيس النادي الأهلي بحفاوة الإستقبال.

واطلع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي  علي إمكانيات فرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة حيث استمع لشرح كامل مكونات الفرع والبنية التحتية والإنشائية، وأثني علي ما شهده من مجهودات داخل الفرع.

وخلال اللقاء دارت مناقشات حول إمكانية التعاون المستقبلي بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والنادي الأهلي للرياضة البدنية بما يتوافق مع الرؤية المشتركة للجانبين.

وفي نهاية الزيارة أهدى الدكتور إسماعيل عبد الغفار- درع مجلس الأكاديمية  - للكابتن محمود الخطيب، وذلك تقديرًا واعتزازًا بزيارته رئيس النادي الاهلي لفرع مدينة العلمين الجديدة.

كما قدم الكابتن محمود الخطيب هدية تذكارية للدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية.

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