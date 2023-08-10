مئات السياح يعلقون على جبل الكبريت بسبب تعطل التلفريك

علق عدة مئات من السياح طوال ليلة الثلاثاء الماضي على جبل الكبريت، في قلب جبال روكي في كندا، لمدة استمرت 12 ساعة بعد تعطل التلفريك الذي أقلهم إلى قمة الجبل.

وهذه هي المرة الأولى التي يتعطل فيها التلفريك، وأرجعت تانيا أوتيس مديرة الاتصالات بشركة "Pursuit" التي تدير المعدات، أن الحادث كان "بسبب عاصفة تسببت في انقطاع التيار الكهربائي".

عاصفة تسببت في انقطاع التيار الكهربائي

وكان ركاب مقصورات التلفريك أوّل مَن جرى إجلاؤهم، لكنّ مئات آخرين كانوا يتواجدون على قمة الجبل عجزوا عن النزول قبل حلول المساء.

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وواصلت الشركة صباح اليوم التالي عملية إجلاء السياح عبر مروحية بمساعدة السلطات المسؤولة عن المتنزهات الوطنية.

أقدم المتنزهات الوطنية في كندا

وقالت آبي البالغة من العمر 46 عامًا، وهي امرأة كانت تزور المنطقة برفقة عائلتها، "أمضينا الليلة على الجبل في مبنى الاستقبال".

وأضافت: "لقد وفّروا لنا الماء ووجبات خفيفة وبطانيات".

وأشارت إلى أنها "مرهقة ومحبطة بسبب الانتظار لفترة طويلة"، استمرت إلى أكثر من 12 ساعة فوق جبل الكبريت الذي يرتاده الزوار بأعداد كبيرة.

وأوضحت آبي أنّ "بعض الأشخاص تحدّوا الظلام وعادوا سيرًا إلى أسفل الجبل".

ويتسلق عدد كبير من السياح سنويًّا جبل الكبريت في متنزه "بانف" الوطني، الأقدم والأكثر استقطابًا للزوار بين المتنزهات الوطنية في كندا.