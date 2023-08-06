الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

نموذج مبان حكومية فى الوادي الجديد يحاكى العاصمة الإدارية

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة بالوادي الجديد، ڤيتو

أنهي قطاع الكهرباء بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، تركيب أكشاك الكهرباء المغذية لمباني المديريات والخدمات الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة بالوادي الجديد، ووضعها تحت الجهد.

وأكد قطاع الكهرباء في بيان له اليوم الأحد، أنه جار تركيب أكشاك محطة الصرف الصحي، وذلك في إطار استعدادت المحافظة لتشغيل وانتقال العاملين لمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة. وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بسرعة الانتهاء من توفير كافة المرافق العامة.

Advertisements

يذكر أن محافظة الوادي الجديد قامت بإنشاء نموذج للعاصمة الإدارية الجديدة في مركز الخارجة يضم حيًا حكوميًا، به العديد المديريات الخدمية المختلفة، مثل مديريات التربية والتعليم والصحة والزراعة وغيرها، بالإضافة إلى مناطق سكنية، ومن المقرر إنشاء أبراج سكنية ذكية مزودة بكافة المرافق والوسائل التكنولوجية الحديثة.

تبلغ مساحة محافظة الوادي الجديد 440098 كم2 بما يعادل 44% من المساحة الكلية لجمهورية مصر العربية وحوالي 66% من مساحة الصحراء الغربية وهذه المساحة تشمل ثلاث واحات هي الخارجة الداخلة الفرافرة وهي خمس مراكز إدارية بالمحافظة وهم (مركز الخارجة- مركز الداخلة- مركز الفرافرة- مركز باريس- مركز بلاط) والعاصمة هي الخارجة.

وأشارت نتائج التعداد العام في 1996 أن عدد السكان كان قد بلغ 141774 نسمة، كما بلغ معدل النمو السكاني 2.3%. أما في عام 2010 فقد بلغ عدد السكان (188252) نسمة متواجدون في الحضر بنسبة 50.5% وفي الريف بنسبة 49.5% من إجمالي السكان وتبلغ الكثافة السكانية 0.5 لكل واحد كم2 وفي المساحة المأهولة تبلغ 166 نسمة لكل 1 كم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة بالوادي الجديد قطاع الكهرباء بالوادي الجديد اكشاك الكهرباء الخدمات الحكومية

مواد متعلقة

محافظ الوادي الجديد يتابع تشغيل المرافق في العاصمة الإدارية بالمحافظة (صور)

محافظ الوادي الجديد: اعتماد خرائط المخططات التفصيلية لـ 15 قرية

900 فرصة عمل بإجمالي قروض 47 مليون جنيه بواحة الخارجة بالوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد: 182 مشاركا في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

مصرع طفل غرقًا في إحدى آبار واحة الخارجة بالوادي الجديد

جامعة الوادى الجديد تستقبل طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 لتسجيل رغباتهم

الوادي الجديد تطلق مسابقة شبابية لو كنت محافظ أو مسئول

توفير 750 فرصة عمل بالمشروعات الصغيرة في الخارجة بالوادي الجديد

الأكثر قراءة

مرتضى منصور يعلن قرارات اجتماع مجلس إدارة الزمالك بعد قليل

بشرى سارة للمصريين بشأن مدة انقطاع الكهرباء

اتحاد جدة يوقع مخالصة مالية مع طارق حامد، واللاعب ينتقل لهذا النادي

التموين: ارتفاع كبير في أسعار الذهب الفترة المقبلة لهذا السبب

الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة وتوجه تحذيرًا بسبب ارتفاع الأمواج

محمد رياض يكشف سر عدم حضور عادل إمام المهرجان القومي للمسرح (فيديو)

أخبار مصراليوم، بشرى سارة للمصريين بشأن مدة انقطاع الكهرباء.. قوائم الجامعات الأهلية الخاصة والمعتمدة

أحمد فوزي يكشف مفاجأة بشأن إقالة سيد عبد الحفيظ وموقف كولر

Advertisements

منوعات

المزيد

10 جنيهات إسترلينية تقلب حياة عائلة بريطانية رأسا على عقب، ما القصة؟

تايلاند تدشن موسم زراعة الأرز بسباق جاموس الماء

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأحد 6-8-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

ارتفاع عدد اليهوديات الحاصلات على رخصة حمل سلاح بشكل قياسي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم 6-8-2023 في السوق المحلي

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 6-8-2023

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأحد 6-8-2023

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 6-8-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

من 2017 لـ 2023.. حجم إنتاج واستهلاك القمح عالميًا في 7 سنوات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تلاوة رائعة بصوت الشيخ عبد اللطيف وهدان من سورة محمد والفتح (فيديو)

تفسير رؤية الحانوتي في المنام وعلاقته بحدوث خلافات كبيرة الفترة القادمة

تلاوة عذبة بصوت الشيخ فتحي عبد المنعم خليف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية