نموذج مبان حكومية فى الوادي الجديد يحاكى العاصمة الإدارية

أنهي قطاع الكهرباء بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، تركيب أكشاك الكهرباء المغذية لمباني المديريات والخدمات الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة بالوادي الجديد، ووضعها تحت الجهد.

وأكد قطاع الكهرباء في بيان له اليوم الأحد، أنه جار تركيب أكشاك محطة الصرف الصحي، وذلك في إطار استعدادت المحافظة لتشغيل وانتقال العاملين لمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة. وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بسرعة الانتهاء من توفير كافة المرافق العامة.

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يذكر أن محافظة الوادي الجديد قامت بإنشاء نموذج للعاصمة الإدارية الجديدة في مركز الخارجة يضم حيًا حكوميًا، به العديد المديريات الخدمية المختلفة، مثل مديريات التربية والتعليم والصحة والزراعة وغيرها، بالإضافة إلى مناطق سكنية، ومن المقرر إنشاء أبراج سكنية ذكية مزودة بكافة المرافق والوسائل التكنولوجية الحديثة.

تبلغ مساحة محافظة الوادي الجديد 440098 كم2 بما يعادل 44% من المساحة الكلية لجمهورية مصر العربية وحوالي 66% من مساحة الصحراء الغربية وهذه المساحة تشمل ثلاث واحات هي الخارجة الداخلة الفرافرة وهي خمس مراكز إدارية بالمحافظة وهم (مركز الخارجة- مركز الداخلة- مركز الفرافرة- مركز باريس- مركز بلاط) والعاصمة هي الخارجة.

وأشارت نتائج التعداد العام في 1996 أن عدد السكان كان قد بلغ 141774 نسمة، كما بلغ معدل النمو السكاني 2.3%. أما في عام 2010 فقد بلغ عدد السكان (188252) نسمة متواجدون في الحضر بنسبة 50.5% وفي الريف بنسبة 49.5% من إجمالي السكان وتبلغ الكثافة السكانية 0.5 لكل واحد كم2 وفي المساحة المأهولة تبلغ 166 نسمة لكل 1 كم.

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