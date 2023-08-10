الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

حريق هائل في المستشفى الدولي ببنغازي والإسعاف تتحرك لإجلاء المرضى

حريق مستشفى بنغازي،
حريق مستشفى بنغازي، فيتو

ذكرت وسائل إعلام ليبية، اليوم الخميس، أن  حريقا اندلع  في المستشفى الدولي ببنغازي وسيارات الإسعاف انطلقت لإجلاء المرضى.


انقطاع الكهرباء في عموم ليبيا 

ويأتي ذلك بعدما أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا قطع التيار الكهربائي في كافة المدن، بحسب وسائل إعلام محلية.

 

وذكرت الشركة العامة في البيان الصادر عنها والذي تم نشره على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إن سبب انقطاع التيار الكهربائي يعود لإجراء تجارب فنية لشحن إحدى دوائر جنوب طرابلس الجديدة، رفقة شركة سيمنز الألمانية بالتحديد بمنطقة جنزور.


وقامت الشركة بتحسين وتطوير الخدمات الكهربائية خلال الأسبوع الحالي، حيث قامت الفرق الفنية المشكلة من جميع التقسيمات التابعة لدائرة الجهد المتوسط سرت بإجراء أعمال الصيانة الدورية على جميع معدات محطة بن جواد التي تم إنشاؤها حديثًا، بحسب صحيفة الوسط الليبية، وذلك في إطار رفع كفاءة الشبكة وجاهزيتها والمحافظة على استقرارها.

 

Advertisements

txt

الحكم على متهم بـ التخابر مع داعش ليبيا 18 سبتمبر

txt

انقطاع التيار الكهربائي في عموم ليبيا

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المستشفى الدولي ببنغازي سيارات الإسعاف ليبيا الشركة العامة للكهرباء

مواد متعلقة

انقطاع التيار الكهربائي في عموم ليبيا

خبير يكشف أبرز تحديات محمد تكالة وحقيقة تراجع النفوذ التركي في ليبيا

الأكثر قراءة

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

تنسيق الجامعات 2023، الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية

تفاصيل زيارة محمود الخطيب للأكاديمية البحرية (صور)

قرار جديد من المحكمة بشأن صاحبة قناة يوميات أنوش للروتين اليومي

انقطاع المياه عن عدد من المناطق بالقاهرة بسبب كسر مفاجئ

رابطة الأندية تعلن أفضل ثنائي دفاعي في الدوري المصري

رغم مطالبة أوسوريو برحيله، تطورات جديدة في ملف استمرار سامسون مع الزمالك

معماريون يفجرون مفاجآت في ضريح السيدة نفيسة، ولميس الحديدي: ما حدث يحتاج إجابة

Advertisements

منوعات

المزيد

أمريكا تعيد 42 قطعة أثرية إلى إيطاليا يعود تاريخها لـ 2500 عام

رعب في أكبر شوارع لندن من تكرار أحداث فيلم هوليوود الشهير

مطعم إيطالي يفرض رسوما مفاجئة على سائح

مسئولة أمريكية تعثر على كوكايين تتجاوز قيمته مليون دولار

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 10-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 10-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 10-8-2023 في السوق المحلي

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

زلزال وتشويه الآثار.. كوارث حفل ترافيس سكوت في روما (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نص أذكار المساء مكتوبة كاملة للحفظ والتحصين

هل يجوز للخاطب أن يرى من خطيبته غيرالوجه والكفين؟.. رد حاسم من أستاذ فقه بالأزهر

تفسير رؤية القرع العسلي في المنام وعلاقته بكسب المال وأخبار سعيدة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية