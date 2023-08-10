حريق هائل في المستشفى الدولي ببنغازي والإسعاف تتحرك لإجلاء المرضى

ذكرت وسائل إعلام ليبية، اليوم الخميس، أن حريقا اندلع في المستشفى الدولي ببنغازي وسيارات الإسعاف انطلقت لإجلاء المرضى.



انقطاع الكهرباء في عموم ليبيا

ويأتي ذلك بعدما أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا قطع التيار الكهربائي في كافة المدن، بحسب وسائل إعلام محلية.

وذكرت الشركة العامة في البيان الصادر عنها والذي تم نشره على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إن سبب انقطاع التيار الكهربائي يعود لإجراء تجارب فنية لشحن إحدى دوائر جنوب طرابلس الجديدة، رفقة شركة سيمنز الألمانية بالتحديد بمنطقة جنزور.



وقامت الشركة بتحسين وتطوير الخدمات الكهربائية خلال الأسبوع الحالي، حيث قامت الفرق الفنية المشكلة من جميع التقسيمات التابعة لدائرة الجهد المتوسط سرت بإجراء أعمال الصيانة الدورية على جميع معدات محطة بن جواد التي تم إنشاؤها حديثًا، بحسب صحيفة الوسط الليبية، وذلك في إطار رفع كفاءة الشبكة وجاهزيتها والمحافظة على استقرارها.

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