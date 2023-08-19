السبت 19 أغسطس 2023
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رياضة

الأهلي يدرس استعادة مدافع الفريق من سيراميكا

الأهلى، فيتو
الأهلى، فيتو

الأهلى، يدرس مسئولو النادي الأهلي استعادة خدمات أحمد رمضان بيكهام مدافع الفريق الأحمر، المعار لنادي سيراميكا كليوباترا، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أحمد رمضان بيكهام يقترب من العودة إلى الأهلي

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن مسؤولي القلعة الحمراء يدرسوا استعادة خدمات أحمد رمضان بيكهام خلال الميركاتو الصيفي الحالي وذلك تحسبا لرحيل محمد عبد المنعم الذي لديه أكثر من عرض الرحيل عن القلعة الحمراء إلى الدورى السعودى.

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وأوضح المصدر أنه فور عودة المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق من أجل عرض فكرة استعادة أحمد رمضان  بيكهام تحسبا لرحيل محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر.

شروط الأهلى لبيع محمد عبد المنعم

وكشف مصدر داخل النادي الأهلى موقف مسؤولى النادى من رحيل محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى الدورى السعودى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية..

وأوضح المصدر أنه حتى الآن لم يصل أى عرض رسمي من أى نادى للتعاقد مع محمد عبد المنعم مدافع الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشار المصدر إلى أنه حال وصول عرض رسمي لضم محمد عبد المنعم فسوف يتم الموافقة عليه في حالة واحدة فقط أن يكون بقيمة مالية كبيرة تتخطى الـ5 ملايين دولار وذلك بالاتفاق مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الذي وافق على رحيل المدافع الدولي صاحب الـ24 عاما في هذه الحالة فقط.

جدير بالذكر أن هناك تقارير صحفية أشارت خلال الأيام القليلة الماضية عن وجود اهتمام من أحد أندية الدوري السعودي للتعاقد مع محمد عبد المنعم. 

ملعب مختار التتش 

في سياق آخر تسلم مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقريرا شاملا عن الإصلاحات التي شهدها ملعب التتش خلال فترة الإجازة الموسمية التي حصل عليها فريق الكرة بعد انتهاء الموسم.

وكان كولر قد طلب إجراء بعض التعديلات وأيضا الإصلاحات الخاصة بملعب التتش بالجزيرة استعدادًا للموسم الجديد وشهدت الساعات الماضية حصول المدرب السويسري علي تقرير شامل عن أعمال التطوير التي شهدها الملعب وأرضيته.

عروض أليوديانج

وقال مصدر داخل الأهلي إن النادي لم يتلق حتى الآن أي عروض رسمية لرحيل المالي أليو ديانج لاعب الفريق كما ذكرت بعض التقارير.

وأضاف:الأهلي لن يتعامل سوى مع العروض الرسمية وما تردد بشأن اقتراب وصول عرض خارجي لطلب شراء اللاعب يبقى أمر غير مطروح للدراسة طالما لم يتم.

وأوضح: هناك انفتاح على رحيل أليو ديانج للخارج ولكن بشرط تحقيق مكسب مالي وتسويقي لا يمكن رفضه.

وطلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تقرير دوري عن تطورات أزمة المهاجم الأجنبي الجديد الذي لم يحسم الأهلي حتى الآن التعاقد معه لتلبية احتياجات الجهاز الفني.

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