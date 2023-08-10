محمد محمود: أمي حفظتني أجزاء من القرآن قبل المدرسة وهو سبب إجادتي اللغة العربية

محمد محمود، أكد الفنان محمد محمود أنه كان لديه شغف كبير بالقراءة منذ الصغر، مشيرا إلى أنه كان لديه مكتبة في المنزل، يبدأ في رواية ولا ينام حتى ينهيها ليبدأ على الفور في كتاب آخر.

ندوة محمد محمود

جاء ذلك خلال ندوة الفنان محمد محمود ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، حيث يعد "محمود" أحد المكرمين هذا العام بالمهرجان، وذلك بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية.

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ويحضر الندوة كل من الفنان محمد رياض رئيس المهرجان، والفنان ياسر صادق مدير المهرجان، والفنان محمد أبو داود، والكاتب محمد بهجت، والناقد جمال عبد الناصر، ومحمد الروبي، وآخرون.

محمد محمود

وأضاف "محمود": "لما كان الكتاب أو الرواية التي قرأتها يتحول لفيلم سينمائي، كنت اروح اشوفها ومتعجبنيش عشان اللي قريته كان أعظم من اللي شوفته على الشاشة".

وعن والدته الراحلة تحدث محمد محمود قائلا: "أمي آية من آيات الله هي اللي علمت نفسها وحفظتني أجزاء من القرآن قبل دخولي المدرسة.. والقرآن الكريم وحفظي له علمني اللغة العربية السليمة".

المهرجان القومي للمسرح

ويقام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض هذا العام، في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس الجاري، وتحمل اسم الزعيم عادل إمام.

وكرم المهرجان هذا العام كوكبة من الرموز الفنية والمسرحية والتي تضم كل من: "صلاح عبد الله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدى الشامي، محمد محمود، سامي عبد الحليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد".

عروض المهرجان القومي للمسرح

ويتنافس في مسابقة العروض المسرحية هذا العام (37) عرضا من الجهات والهيئات المختلفة التي أنتجت عروضها وقدمتها خلال عام مضي، وجاءت قائمة العروض المشاركة كالتالي: من الفرق المستقلة والحرة يشارك (5) عروض، وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، والمسرح الخاص والجامعي( 5 ) عروض، ويشارك البيت الفني للمسرح بـ6 عروض

كما تشارك دار الأوبرا المصرية بعرض واحد، وتشارك أكاديمية الفنون، بـ3 عروض، ويشارك مركز الهناجر للفنون بعرضين، أما الهيئة العامة لقصور الثقافة فتشارك في المهرجان بـ6 عروض، ويشارك صندوق التنمية الثقافية بـ4 عروض.

أما وزارة الشباب والرياضة تشارك بعرضين، ويشارك البنك الأهلي بعرض واحد، وشركة الشرقية للدخان تشارك بعرض أيضا، وتشارك شركة كينج توت بعرض ممثلة لمسرح القطاع الخاص.

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