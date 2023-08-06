أماكن فروع البنك الأهلي تعمل 24 ساعة علي مدار الأسبوع

يتساءل العديد من عملاء البنك الأهلي عن مدي وجود فرع يعمل لمدة 24 ساعة دون أي انقطاع لتقديم الخدمات لهم من خلال ذلك الفرع.

مواعيد العمل في فروع البنك الأهلي

وحول ذلك كشف البنك الأهلي المصري عن جدول مواعيد العمل في كافة فروعه اعتبار من اليوم أول أيام الأسبوع وعقب العودة من الإجازة الأسبوعية.

وضمت قائمة مواعيد العمل الرسمية لفروع البنك الأهلي من الأحد إلي الخميس من 08:30 ص وحتى 03:00 م لجميع المعاملات البنكية.

أما فروع المراكز التجارية (فرع كايرو فيستيفال وفرع مول مصر وفرع امريكانا بلازا) فإن مواعيد العمل الرسمية من الإحد إلى الخميس من 11 ص وحتى 7 م وأيام الجمعة من: 2 م حتى 7 م لبعض المعاملات البنكية وأيام السبت من: 11 ص حتى 7 م لبعض المعاملات البنكية.

وفيما يخص الفروع الإليكترونية من 11 ص حتى 7 م على مدار 7 أيام في الأسبوع بينما فرع المطار 24 ساعة جميع أيام الأسبوع لبعض المعاملات البنكية.

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قرض القطاع الصناعي

يقدم البنك الأهلي المصري خدمات عديدة لعملائه من بينها قرض القطاع الصناعي.

ويشمل تقديم قرض القطاع الصناعي في البنك الاهلي المصري العديد من الخصائص والمميزات ويحتاج العدد من المستندات التي وضعها البنك لإتمام عملية التمويل.

ونستعرض خلال السطور القادمة تفاصيل قرض القطاع الصناعي في البنك الاهلي المصري حيث تضم القائمة أحجام الشركات وفقا وتعريف البنك المركزي المصري:

(أ‌) المشروعات الصغيرة :

الشركات القائمة:

الإيرادات تتراوح من واحد مليون جنيه مصري إلى أقل من 50 مليون جنيه مصري.

الشركات الجديدة:

رأس المال يتراوح من 50000 جنيه مصري إلى أقل من 5 ملايين جنيه مصري

القرض الساري:

تبلغ الفائدة السارية على القرض وفقًا لمبادرة البنك المركزي المصري 5% (بمبيعات سنوية تتراوح من 1 مليون جنيه مصري إلى أقل من 50 مليون جنيه مصري)

(ب) المشروعات المتوسطة:

الشركات القائمة:

الإيرادات تتراوح من 50 مليون جنيه مصري إلى أقل من 200 مليون جنيه مصري

الشركات الجديدة:

رأس المال يتراوح من 5 مليون جنيه مصري إلى أقل من 15 مليون جنيه مصري.

القرض الساري:

تبلغ الفائدة السارية على القرض وفقًا لمبادرة مجلس الوزراء 11%

المستندات الأساسية المطلوبة:

صورة بطاقة الرقم القومي.

صورة لمستخرج حديث من السجل التجاري.

البطاقة الضريبية.

صورة عقد (إيجار او تمليك) لمقر النشاط.

إيصال سداد تأمينات الاجتماعية.

شهادة بيانات ممول من مصلحة الضرائب.

إيصال مرافق حديث لمقر النشاط.

عقد تأسيس الشركة.

علي ان تستكمل بقية المستندات وفقا وطبيعة المشروع.

دعم أصحاب المشروعات الصغيرة

ومن جانب اخر أعلن البنك الأهلي المصري عن إطلاق مركز اتصالات هاتفية خاص فقط بعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وذلك بهدف تقديم الدعم لأصحاب تلك المشروعات من خلال سهولة الوصول إلى المعلومات والخدمات نظرا للدور المهم الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل في مختلف محافظات الجمهورية.

استراتيجية البنك الاهلي المصري

يأتي إطلاق المركز كجزء من استراتيجية البنك الأهلي المصري بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ححيث يمكن لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الاتصال على الرقم 15011، حيث سيتولى فريق من المتخصصين المؤهلين لمساعدة العملاء من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم المعلومات حول منتجات وخدمات البنك الأهلي المصري، وكذا الرد على كافة استفساراتهم وتوجيههم