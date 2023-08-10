تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بالقليوبية إلى 215 درجة

وافق عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على ما تم عرضه من سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بشأن تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2023/2024 ليصبح 215 درجة بدلا من 220 درجة وذلك تيسيرا على أولياء الأمور والطلاب.

مع إتاحة استمرار التقدم للالتحاق بالمدارس الثانوية حرصا على مستقبل الطلاب كما وافق على أن يكون الحد الأدنى لتنسيق القبول لمدارس الثانوي العام الخدمات 180 درجة.

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بعضها توفر فرص عمل للطلاب.. 4 مدارس بدائل للثانوية العامة بالقليوبية

ويقبل الطلاب بمحافظة القليوبية على 4 مدارس توفر بعضها فرص العمل للطلاب بعد انتهاء المرحلة الإعدادية رغم انها تقبل الطلاب الحاصلين على مجموع عالي.

وتوفر هذه المدارس ذات نوعية خاصة في التعليم وإعداد الكوادر المؤهلة لسوق العمل كما انها تتيح الالتحاق بالجامعات والكليات المتخصصة بعد اجتياز مرحلة الدراسة بهذه المدارس.

مدارس التمريض والتأمين الصحي

أبرز هذه المدارس مدارس التمريض والتي تنقسم إلى مدارس للتأمين الصحي واخري تتبع المستشفيات العامة وتحتل المرتبة الاولي لاختيار الطلاب وتحظى بالمجموع الأعلى في التنسيق

مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد

المدرسة الثانية مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد تعد المدرسة الفنية الثانوية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد في محافظة القليوبية أحد أهم المدارس الفنية التي تشهد إقبالا كبيرا من الطلاب للالتحاق بها بعد الحصول على الشهادة الإعدادية ويوجد في المدرسة 3 تخصصات هي تخصص تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي تخصص ضبط وجودة معامل مياه الشرب والصرف الصحي تخصص شغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظات القاهرة الكبرى

ويبدأ التقديم فيها مع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظات القاهرة الكبرى حيث تتيح المدرسة خدمة التقديم عن طريق الإنترنت.